Довго не протягне? За скільки може бути знищена британська армія у разі війни, як в Україні

За нинішніх показників втрат, армія була б "витрачена" швидко

Великій Британії необхідно відновити глибину армії — від професійних солдатів до ширшого кола резервістів із різних верств суспільства. У разі великої війни вся британська армія буде знищена за "шість місяців чи рік".

Таку заяву зробила міністр у справах ветеранів Великобританії Алістер Карнс у своїй промові на конференції з резервів у Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) у Лондоні. Про це пише SkyNews.

"У масштабній війні — не обмеженій інтервенції, а війні, подібній до тієї, що сталася в Україні, — наприклад, наша армія за нинішніх показників втрат буде витрачена — як частина ширшої багатонаціональної коаліції — протягом шести місяців або року", — сказав Карнс.

Він уточнив, що рівень втрат російських військ в Україні — вбитих і поранених — становить близько 1500 солдатів на день.

Також чиновник навів за приклад фразу військових командирів, що війну починають професійні армії, а закінчують цивільні особи, які беруться за зброю як добровольці та резервісти, як це сталося в Україні.

"Це не означає, що нам потрібна велика армія, але це означає, що у разі кризи потрібно швидко нарощувати її глибину та масу", — підсумував Карнс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді поточного року росіяни зазнали величезних втрат на фронті.