Ексміністр оборони Південної Кореї в СІЗО хотів накласти на себе руки у незвичайний спосіб

Зараз він перебуває у захисній камері

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен спробував покінчити життя самогубством у слідчому ізоляторі в Сеулі. Для цього він використав власну майку та труси, зробивши з них подобу мотузки.

Про це пише інформагентство Yonhap. Зазначається, що Кім Йонг Хен мав намір вчинити суїцид у ванній кімнаті в центрі ув’язнення Донгбу у східній частині Сеула, де його виявили.

Після невдалої спроби Кім перебуває у захисній камері, а його здоров’я залишається стабільним. Таку заяву зробив голова виправного центру Шін Ен Хе.

Що передувало

Кім Ен Хен був заарештований у справі про заколот, який порушили після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня на шість годин запровадив у країні воєнний стан. За його словами, рішення ввести воєнний стан прийнято, щоб "не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя".

Юн Сок Йоль. Фото: Вікіпедія

Незабаром після цього рішення біля головної будівлі парламенту почали збиратися протестувальники. Також біля входу до парламенту відбулися сутички між цивільними, депутатами та військовими. Своєю чергою військові намагалися перешкодити депутатам потрапити до парламенту. Силовики вибили вікна та проникли до будівлі, щоб зірвати голосування.

У слідства є версія, що запровадити воєнний стан запропонував саме міністр оборони. Після скасування рішення президента Кім Ен Хен пішов у відставку, взявши на себе відповідальність за те, що сталося. 8 грудня його затримали.

Кім Ен Хен. Фото: Вікіпедія

Юн Сок Йоль, до речі, у справі про заколот проходить як підозрюваний. Наразі він залишається на волі, проте йому заборонено залишати країну. У канцелярії президента 11 грудня відбулися обшуки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мен неодноразово виступав проти військової підтримки України, пояснюючи це тим, що Республіці Корея потрібно зберігати дружні відносини з КНР та Росією. Демпартія відома своїм позитивним ставленням до режиму в Північній Корі, намагаючись знайти розуміння з Пхеньяном за допомогою Пекіна чи Москви.