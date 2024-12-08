Президенту Південної Кореї оголосили підозру в державній зраді

Також арештували ще одно топчиновника

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді після його спроби запровадити воєнний стан у країні. Приводом для підозри стали численні скарги проти нього.

Про це повідомляє Yonhap. Очільник спеціального слідчого штабу Пак Се Хон зазначив, відповідно до процесу ведеться розслідування. Прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді та зловживанні владою.

Крім того, про підозру у державній зраді оголосили колишньому міністру оборони Кім Йон Хьону. Його вже арештували.

Нагадаємо, 3 грудня, президент Республіки Корея Юн Сок Йоль виступив із терміновим зверненням до народу, де оголосив про запровадження надзвичайного воєнного стану в країні через загрозу національній безпеці. За його словами, рішення ввести воєнний стан прийнято, щоб "не дати просіверокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя".

Проте парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. З 300 депутатів парламенту були присутні 190 і всі вони підтримали відповідну резолюцію. Після цього Юн Сок Йоль вирішив скасувати воєнний стан.

Раніше "Телеграф" писав, чому в Південній Кореї немає проукраїнських політиків. Про це розповів аналітик та публіцист Юрій Богданов.