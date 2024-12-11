Экс-министр обороны Южной Кореи в СИЗО хотел покончить с собой необычным способом

Сейчас он находится в защитной камере

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен попытался покончить жизнь самоубийством в следственном изоляторе в Сеуле. Для этого он использовал собственную майку и трусы, сделав из них подобие веревки.

Об этом пишет информагентство Yonhap. Отмечается, что Ким Йонг Хен намеревался совершить суицид в ванной комнате в центре заключения Донгбу в восточной части Сеула, где его и обнаружили.

После неудачной попытки Ким находится в защитной камере, а его здоровье остается стабильным. Такое заявление сделал глава исправительного центра Шин Ён Хэ.

Что предшествовало

Ким Ён Хён был арестован по делу о мятеже, которое возбудили после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря на шесть часов ввел в стране военное положение. По его словам, решение ввести военное положение принято, чтобы "не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи их свободы и счастья".

Юн Сок Ёль. Фото: Википедия

Вскоре после этого решения возле главного здания парламента начали собираться протестующие. Также у входа в парламент произошли столкновения между гражданскими, депутатами и военными. В свою очередь военные пытались помешать депутатам попасть в парламент. Силовики выбили окна и проникли в здание, чтобы сорвать голосование.

У следствия есть версия, что ввести военное положение предложил именно министр обороны. После отмены решения президента, Ким Ён Хён ушел в отставку, взяв на себя ответственность за случившееся. 8 декабря его задержали.

Ким Ён Хён. Фото: Википедия

Юн Сок Ёль, к слову, по делу о мятеже проходит в качестве подозреваемого. В настоящее время он остается на свободе, однако ему запрещено покидать страну. В канцелярии президента 11 декабря прошли обыски.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен неоднократно выступал против военной поддержки Украины, объясняя это тем, что Республике Корея нужно сохранять дружеские отношения с КНР и Россией. Демпартия известна своим положительным отношением к режиму в Северной Коре, пытаясь найти понимание с Пхеньяном с помощью Пекина или Москвы.