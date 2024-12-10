Асад вивів у Росію мільярди доларів і став найбагатшим біженцем в історії

Це майже річний ВВП України

Після тринадцятирічної громадянської війни у Сирії режим Башара Асада припинив своє існування. Масштабні операції опозиції, розпочаті 27 листопада 2024 року, призвели до падіння центральної влади в Дамаску. Тепер стало відомо, що Асад, втікши до Росії, забрав з собою чималі гроші. А саме — 135 мільярдів доларів.

Про це пише турецьке видання Turkiyegazetesi. Експерт Халід Бейє розповів, що родина Асада привласнила близько 135 мільярдів доларів під час тривалої громадянської війни. Ці кошти, за твердженням аналітиків, були виведені переважно до Російської Федерації.

Багатство, яке Асад забрав під час втечі, перетворило його на одного з найбагатших біженців в історії сучасного світу.

Бейє зазначив, що протягом років конфлікту режим систематично привласнював державні ресурси. "Коли режим впав, вони забрали з собою левову частку економіки країни", — підкреслив експерт. 135 мільярдів доларів — це величезні гроші. Для порівняння, річний ВВП України у 2024 році, за прогнозами, складає 189 мільярдів доларів (за даними Мінфін).

Нагадуємо, що тривала діяльність партії Баас, яка керувала Сирією понад 60 років, завершилася повною втратою політичного контролю. 54-річне правління родини Асад закінчилося втечею.

Раніше "Телеграф" писав, що у Туреччині могли знати про плани повалити режим Асада. Можливо, Ердоган дечого не договорює.