Путин в Сирии потерпел два поражения. Как Россию выбросят с рынка газа в Евросоюзе

Путин понимал значение присутствия в Сирии, потому так и держался за нее

С падением режима Башара Асада в Сирии Россия потерпела геополитическое и геоэкономическое поражение. Ее присутствие на Ближнем Востоке означало глобальный уровень влияния, а теперь она потеряла логистический хаб для влияния на Африку. Так что Москва может проститься с извечной мечтой русских царей о базах на Средиземном море.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он напомнил, что СССР реализовал эту мечту, когда отец Башара Асада — Хафез Асад — в обмен на поддержку и оружие предоставил Советскому Союзу возможность иметь военные базы, однако до 1990-х годов их не очень развивали.

— Но с приходом к власти, Путин понял значение присутствия в Сирии и возможности сидеть за столом со странами, определяющими судьбу мира, и иметь статус глобального игрока. И то, что произошло в Сирии за 11 дней между началом похода и бегством Асада — это, прежде всего, геополитическое поражение России, — говорит экономист.

По его словам, Россия теряет карты на руках, позволявших ей быть глобально политическим игроком. И хотя еще остается относительно мощная экономика, но это, скорее, в региональном измерении. Из глобального игрока Россия превращается в регионального. Впоследствии у нее возникнут проблемы по обеспечению группировки в Африке, ведь логистика шла через Сирию, и российское присутствие в Африке в первой половине 2025 года тоже начнет уменьшаться.

— Геоэкономическая составляющая может быть даже еще более серьезной, — предполагает Иван Ус. – Ведь причина гражданской войны в Сирии – это т.н. "сланцевая революция" в США. Когда Штаты стали меньше покупать газ у Катара (маленькая страна с населением меньше, чем население Киева, но третья по разведанным залежам природного газа), там поняли, что теряют американский рынок, так появилась идея построить газовую трубу в Европу.

У Ирана и России был свой план транспортировки газа в Европу через Сирию

Экономист объясняет, что большое расстояние (более 3000 км — Ред.) не стало бы препятствием. Тем более что соседняя с Катаром Саудовская Аравия и расположенная за ней Иордания не возражали, чтобы газопровод прошел по их территориям. Турция мечтала стать газовым хабом для Европы, потому тоже согласилась. И для Европейского Союза это была возможность получить альтернативный России мощный источник поставок газа.

— Но проект не был реализован, потому что по пути была Сирия, которая сказала нет, — говорит эксперт. — Потому что было влияние Путина на Асада, которому запретили давать зеленый свет этому проекту. И я не исключаю, что это подтолкнуло отдельные круги в Катаре, (у которого есть деньги, и это важно) до начала финансирования отдельных протестных режима Асада движений. Это переросло в революцию, которая с большой вероятностью могла бы свергнуть режим Асада 2015 года.

Однако тогда президент США Барак Обама пригласил Россию в качестве игрока на сирийскую площадку, чего Турция не может ему простить.

— Я разговаривал с бывшим представителем Турции в НАТО, и он сказал: мы никогда не простим Обаме, что он сделал нас соседями России. Потому что без РФ можно было бы давно решить все вопросы в Сирии. Но Обама пригласил Россию туда, и РФ очень сильно укрепила свои позиции именно за счет присутствия в Сирии, — продолжает Иван Усс.

По его мнению, эти позиции Россия теряет, поэтому он дает осторожный прогноз, что в 2025 году все заинтересованные стороны вернутся к теме газопровода.

— И когда спрашивают, как после бегства Асада бедная страна Сирия будет строить свое будущее, одним из источников ее доходов будет этот газопровод. И он позволит Катару выбросить Россию с европейского рынка газа, — заключает главный консультант НИСИ.

Ранее "Телеграф" писал, что Асад вывел в Россию 135 млрд долларов и стал самым богатым беженцом в истории.