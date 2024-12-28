Хто б міг подумати: на затриманному танкері "тіньового флоту" раніше встановлювали шпигунське обладнання

Після того рейсу на це судно пристрої не повернули – але аналогічний комплект встановили на іншому танкері

На борту пов'язаного з Росією танкера Eagle S, який був затриманий фінською береговою охороною, раніше було встановлено безліч передавальних та приймальних пристроїв розвідувального призначення. Цей танкер підозрюється у навмисному пошкодження важливого електричного кабелю між Естонією та Фінляндією.

Про це повідомило британському виданню Lloyd’s List власне джерело. Співрозмовник приблизно сім місяців тому надавав танкеру комерційні послуги та, за його словами, це не одне таке судно.

"Eagle S під прапором Островів Кука та Swiftsea Rider під прапором Гондурасу є двома з 26 старих танкерів, пов’язаних з Росією, з непрозорою структурою власності, пов’язаною з трьома пов’язаними керуючими судами. Проти двох з них уряд Великої Британії ввів санкції за підтримку військової машини Путіна", – сказано у повідомленні.

За словами джерела, на борту судна також перебувала "ідентифікована неавторизована особа", яка не була моряком. Обладнання для прослуховування доставляли на судно у величезних валізах. Клавіатури на ноутбуках були двома мовами – російською та турецькою. Минулого разу після місії записувальні пристрої використали для аналізу частот та вивантажили у РФ для аналізу, окрім того, у Ла-Манші танкер скинув на дно сенсорні пристрої. Після того рейсу на це судно пристрої не повернули – але аналогічний комплект встановили на танкері Swiftsea Rider:

"Вони стежили за всіма військово-морськими кораблями та літаками НАТО. У них були всі деталі. Вони просто узгоджували свої частоти. Керували російські, турецькі та індійські радисти", – додало джерело.

Варто зазначити, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на пошкодження енергокабелю між Фінляндією та Естонією. За його словами, тіньовий флот — це спосіб Росії обходити санкції, а також — це "інструмент гібридної війни проти НАТО, яку обережно, але проводить РФ".

Нагадаємо, 16 грудня Рада Євросоюзу схвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. До нього потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій з РФ, Китаю та КНДР. Ці заходи спрямовані на вирішення проблеми обходу санкцій ЄС та націлені проти "тіньового флоту" Путіна, а також проти російського військово-промислового комплексу.