РФ чекає новий удар по нафтовому сектору: у ЄС вигадали, як прикрити головну лазівку Кремля

Лондон націлився на тіньовий флот Росії

Велика Британія та група країн ЄС готуються вжити нових заходів проти "тіньового флоту" нафтових танкерів, який Кремль використовує для обходу міжнародних санкцій. План мають схвалити у кулуарах засідання Європейської політичної спільноти.

Відбудеться воно вже найближчого четверга, 18 липня. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела та відповідні документи.

Держави планують обмінюватися інформацією про російський флот, щоб краще координувати свої дії у відповідь на ризики, створювані російськими кораблями та посередниками. Також вони працюватимуть із приватним сектором та іншими зацікавленими сторонами.

Видання пише, що буде створено групу для термінового вживання "конкретних заходів", щоб РФ стало складніше отримувати прибуток зі своїх нафтових ресурсів. За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, ці заходи можуть призвести до збільшення списку санкцій російських судів.

"Тіньовий флот" Росії становить загрозу для наших країн та інших держав, що залежать від світових морів та океанів. Багато судів цього "тіньового флоту" не застраховані і погано обслуговуються. Багато хто з них займається діяльністю, що порушує основні стандарти та правила безпеки та охорони навколишнього середовища", — йдеться у документі, на який посилається видання.

Нагадаємо, що протягом кількох місяців, що послідували за вторгненням в Україну і введеними у відповідь каральними обмеженнями Заходу, Росія накопичила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зараз з’являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо зрідженого природного газу.

Тим часом санкції Європейського Союзу (ЄС), накладені на Росію, виявилися не такими дієвими, як очікувалося. Це пов’язано з тим, що період їхнього введення був дуже розтягнутий у часі. РФ мала можливість адаптуватися та знайти обхідні шляхи, наприклад, імпорт тієї ж нафти. Ще наприкінці 2022 року Financial Times повідомляла, що Москва створила "флот" із понад 100 танкерів, який допоможе їй перевозити нафту в умовах санкцій.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія продовжує постачання нафти Північній Кореї, яка почалася в березні поточного року, в обхід санкцій ООН.