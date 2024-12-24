Байден хоче завдати "прощального удару" по Путіну - The Washington Post

Під санкції може потрапити "тіньовий флот" РФ і не тільки

Чинний президент США Джозеф Байден перед тим як залишити Білий дім має намір завдати "прощального удару" по Кремлю. Він замислюється над тим, щоб запровадити нові санкції щодо російських компаній енергетичного сектора.

Про це повідомляє видання The Washington Post. Це стане завершальним ударом у своїй фінансовій війні проти Володимира Путіна.

"Суть санкцій полягатиме в тому, щоб націлитись на так званий "тіньовий флот" міжнародних судів, які перевозять російську нафту до незахідних країн, а також на російських експортерів нафти, які досі не піддавалися санкціям… Варіанти також включають відгук ліцензії, що дозволяє банкам обробляти російські енергетичні транзакції", — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що Америка та європейські партнери ввели низку фінансових санкцій до російських банків, оборонних підприємств, промислових виробників та інших компаній. Ці санкції б’ють із зростаючою силою: річна інфляція в Росії, за офіційними даними уряду, має перевищити 9 відсотків, а наступного року можлива рецесія.

Однак енергетичний сектор Росії залишився лише частково "зачепленим", підтримуючи сили Путіна на полі бою і мінімізуючи економічні збитки всередині країни. Десь від третини до половини доходів бюджету Росії надходить від продажу нафти і газу.

"Метою нових масштабних санкцій має стати двозначне зниження експортних доходів за період від 6 до 12 місяців", — сказав Пітер Харрелл, колишній старший директор з міжнародної економіки в адміністрації Байдена.

Видання зазначає, що введення санкцій щодо російських компаній енергетичного сектора дасть новообраному президенту Дональду Трампу, який вступає на посаду 20 січня, додаткові важелі тиску на президента РФ з приводу переговорів щодо завершення конфлікту на території України.

Водночас, адміністрація Байдена побоюється своїми діями спровокувати нове зростання цін на нафту всередині США, зазначає The Washington Post.

Нагадаємо, команда президента США Дональда Трампа веде переговори з командою Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського з приводу припинення російсько-української війни та встановлення миру.

За даними американських ЗМІ, Трамп серйозно має намір закінчити війну перед своєю інавгурацією, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Водночас, у команді Трампа ще не представили Україні конкретний мирний план.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський хоче знову поговорити зі своїм американським колегою Джозефом Байденом, щоб донести, що той ще може запросити нашу країну до Північноатлантичного альянсу. А готовність України до переговорів зараз є сумнівною.