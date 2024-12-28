Кто бы мог подумать: на задержанном танкере "теневого флота" раньше устанавливали шпионское оборудование

После того рейса на это судно устройства не вернули – но аналогичный комплект установили на другом танкере.

На борту связанного с Россией танкера Eagle S, задержанного финской береговой охраной, ранее было установлено множество передающих и приемных устройств разведывательного назначения. Этот танкер подозревается в преднамеренном повреждении важного электрического кабеля между Эстонией и Финляндией.

Об этом сообщил британскому изданию Lloyd’s List собственный источник. Собеседник около семи месяцев назад предоставлял танкеру коммерческие услуги и, по его словам, это не одно такое судно.

"Eagle S под флагом Островов Кука и Swiftsea Rider под флагом Гондураса являются двумя из 26 старых танкеров, связанных с Россией, с непрозрачной структурой собственности, связанной с тремя связанными управляющими судами. Против двух из них правительство Великобритании санкции за поддержку военной машины Путина", – сказано в сообщении.

По словам источника, на борту судна также находилось "идентифицированное неавторизованное лицо", которое не было моряком. Оборудование для прослушивания доставлялось на судно в огромных чемоданах. Клавиатуры на ноутбуках были на двух языках – русском и турецком. В прошлый раз после миссии записывающие устройства использовали для анализа частот и выгрузили в РФ для анализа, кроме того, в Ла-Манше танкер сбросил на дно сенсорные устройства. После того рейса на это судно устройства не вернули – но аналогичный комплект установили на танкере Swiftsea Rider.

"Они следили за всеми военно-морскими кораблями и самолетами НАТО. У них были все детали. Они просто согласовывали свои частоты. Руководили российские, турецкие и индийские радисты", – добавил источник.

Следует отметить, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на повреждение энергокабеля между Финляндией и Эстонией. По его словам, теневой флот — это способ России обходить санкции, а также — это "осторожно, но проводящая РФ" инструмент гибридной войны против НАТО.

Напомним, 16 декабря Совет Евросоюза одобрил 15-й пакет санкций против России. В него попали 54 физических лица и 30 организаций из РФ, Китая и КНДР. Эти меры направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС и направлены против "теневого флота" Путина, а также против российского военно-промышленного комплекса.