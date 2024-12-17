"Очікуємо на практичну реалізацію": Зеленський привітав нові санкції проти російського "тіньового флоту"

Російські застарілі танкери "тіньового флоту" – загроза екології цивілізованих країн

Україна рада тому, що європейські країни почали відкривати очі на проблему, яку становить російський "тіньовий флот" із застарілих танкерів. Київ вітає впровадження санкцій проти "тіньового флоту", зокрема 12 країнами "Нордично-Балтійської вісімки +".

Про це написав президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х. Він нагадав, що застарілі танкери не тільки генерують надприбутки для фінансування російської військової машини, воєнних злочинів російського режиму та війни проти України, але й становлять серйозну екологічну загрозу для країн, які мають вихід на узбережжя Балтійського та Північного морів.

"Вітаю сьогоднішню спільну заяву країн Нордично-Балтійської вісімки++ щодо протидії тіньовому флоту Росії. Дякую лідерам Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції та Великої Британії за їхню принципову позицію… Очікуємо на практичну реалізацію перевірок страхування, згаданих у заяві. Нам потрібна колективна рішучість, щоб позбавити російську військову машину фінансування та захистити європейське довкілля", – зазначив президент.

За його словами, саме тому рішення обмежити діяльність російського "тіньового флоту" – цілком справедливе. Україна сподівається на швидку реалізацію цього рішення.

Як писав "Телеграф", у понеділок, 16 грудня, Рада Євросоюзу схвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. До нього потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій з РФ, Китаю та КНДР. Заходи спрямовані на вирішення проблеми обходу санкцій ЄС та націлені проти "тіньового флоту" Путіна, а також проти російського військово-промислового комплексу.

Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена за півтора місяця до свого відходу розглядає нові, значно жорсткіші санкції проти російської нафти. На думку Білого дому, це посилить тиск на російський режим та на російську економіку, яка перегрівається.

Нагадаємо, що протягом кількох місяців, що послідували за вторгненням в Україну і введеними у відповідь каральними обмеженнями Заходу, Росія накопичила "тіньовий флот" для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зараз з’являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо зрідженого природного газу.