Коли будуть результати слідства щодо трагедії літака AZAL: у Казахстані назвали терміни

Багато надій покладається на "чорні скриньки" літака – вони повинні відкрити усю картину

В Казахстані урядова комісія з розслідування трагедії, яка сталася з літаком компанії "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) біля Актау, вже почала свою роботу. Перші результати будуть представлені протягом 30 днів.

Про це заявив віцеміністр транспорту Казахстану Талгат Ластаєв, повідомляє видання Report. Він, як член комісії, має право робити такі прогнози.

"Загалом за стандартами протягом 30 днів озвучуються попередні або проміжні результати розслідування", – запевнив чиновник.

За словами Ластаєва, зараз триває польовий етап розслідування. На землі ведеться збір фрагментів літака, з місця катастрофи знімаються відбитки та зліпки. Речові докази будуть зберігатися в ангарі в аеропорту Актау, там же експерти будуть проводити їхній аналіз. Окремо Ластаєв зазначив, що багато надій покладається на "чорні скриньки" літака – ті самі пристрої, які Казахстан відправив на аналіз до виробника літака, бразильської компанії Embraer. Чиновник вважає, що це дозволить встановити усю картину інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середу, 25 грудня, в Казахстані розбився пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який летів із Баку до столиці Чечні Грозний. На борту літака, що розбився, могло перебувати 37 азербайджанців, 6 казахстанців, 3 громадян Киргизії, 16 громадян РФ. Згідно з останньою інформацією, в результаті аварії літака в Актау загинули 38 людей. Ще 29, включаючи двох дітей, одержують необхідне лікування.

Пізніше стало відомо, що причиною авіакатастрофи літака Embraer 190AR, який зазнав катастрофи в Казахстані, була робота російської ППО. Очевидці стверджують, що чули вибух перед катастрофою. Окрім того, на корпусі літака знайшли сліди, які можна ідентифікувати, як осколкове ураження. Також відомо, що аеропорти Грозного та Махачкали відмовилися приймати літак, а замість цього чомусь відправили його в Актау на іншому березі Каспійського моря – скоріше за все, розраховуючи, що літак впаде у воду або розіб'ється. Під час польоту російські системи РЕБ глушили навігаційні системи літака.