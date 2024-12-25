Пасажирський літак, що летів до Чечні, розбився у Казахстані (оновлено)

На борту є ті, що вижили

У Казахстані розбився пасажирський літак, який летів із Баку до столиці Чечні — Грозного. Він упав в аеропорту міста Актау.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За даними Мінтрансу Казахстану, літак Embraer 190AR належить авіакомпанії Azerbaijan Airlines. На борту літака могло перебувати 37 азербайджанців, 6 казахстанців, 3 громадян Киргизії, 16 громадян РФ. На місці події виникла пожежа.

В аеропорту Чечні повідомляють, що через туман рейс перенаправили до Махачкали. Літак виконував регулярні рейси з Грозного до Баку. За однією з версій, причиною аварії літака могло стати зіткнення зі зграєю птахів. Також є версія відмови системи управління.

На даний момент на місце авіакатастрофи вже перебувають рятувальники. Відео звідти публікують у мережі. Згідно з повідомленнями МНС, на борту можуть бути ті, що вижили. Як пише видання Tengrinews, може йтися про 12 пасажирів, яких вже госпіталізували. Дехто пише, що госпіталізованих вже може бути 14.

Так виглядали останні хвилини польоту Embraer 190AR:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Туреччині гелікоптер врізався в лікарню.