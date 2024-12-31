Когда будут результаты следствия по трагедии самолета AZAL: в Казахстане назвали сроки

Много надежд возлагается на "черные ящики" самолета – они должны открыть всю картину

В Казахстане правительственная комиссия по расследованию трагедии, которая произошла с самолетом компании "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) у Актау, уже начала свою работу. Первые результаты будут представлены в течение 30 дней.

Об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, сообщает издание Report. Он как член комиссии имеет право делать такие прогнозы.

"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", – заверил чиновник.

По словам Ластаева, сейчас идет полевой этап расследования. На земле ведется сбор фрагментов самолета, с места катастрофы снимаются отпечатки и слепки. Отдельно Ластаев отметил, что много надежд возлагается на "черные ящики" самолета – те самые устройства, которые Казахстан отправил на анализ к производителю самолета, бразильской компании Embraer. Чиновник считает, что это позволит установить всю картину инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в среду, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в столицу Чечни Грозный. На борту разбившегося самолета могло находиться 37 азербайджанцев, 6 казахстанцев, 3 граждан Киргизии, 16 граждан РФ. Согласно последней информации, в результате крушения самолета в Актау погибли 38 человек. Еще 29, включая двоих детей, получают необходимое лечение.

Позже стало известно, что причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190AR, потерпевшего катастрофу в Казахстане, была работа российской ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед крушением. Кроме того, на корпусе самолета были обнаружены следы, которые можно идентифицировать, как осколочное поражение. Также известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы отказались принимать самолет, а вместо этого почему-то отправили его в Актау на другом берегу Каспийского моря – скорее всего рассчитывая, что самолет упадет в воду или разобьется. Во время полета российские системы РЭБ глушили навигационные системы самолета.