Медіаексперт, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін розповів, які проблеми можуть виникнути у Путіна після збиття літака Азербайджану

Хто знає, можливо це і стане тим чорним лебедем, який призведе до змін. Схоже, що кремлівський мачо мен не зможе стерпіти і продовжуватиме принижувати свого візаві, який все пояснить Ердогану.

А той, в свою чергу, прийме рішення, що досить гратися з цим пришелепкуватим, бо це заважає бізнесу.

Слід окремо згадати, що Туреччина вже збивала російський літак. І, тоді, наскільки я пам'ятаю, ніхто ні перед ким не вибачався. Бо, збиття було повністю легітимне. Був російський бойовий літак, який вторгнувся на територію Туреччини, не відповідав на вимоги по радіо.

В даному випадку Алієв озвучив свої комітменти для своєї аудиторії стосовно вимог до Кремля. Згідно його слів, Кремль повинен:

1. Вибачитися (вже зроблено Путіним у телефонній розмові);

2. Визнати свою провину (це не зроблено, оскільки медіа написали, що Путін вибачився за те, що "трагедія сталася", нібито сама собою, над територією Росії);

3. Покарати винних — тобто, криворуких ппо-шників Кадирова, яких Кадиров повинен здати.

Які тут є проблеми, на які вам потрібно звернути увагу!

По-перше, з визнанням провини є проблеми. Оскільки не зрозуміло, за що саме слід визнати провину. Ви скажете — звісно за збиття літака! Однак, в юридичній мові немає категорії "збиття літака".

Справа в тому, що на території Чечні не існує жодного правового режиму, в рамках якого б могла діяти установнка проти-повітряної оборони "Панцир С1". Не існує офіційних документів, згідно яких, екіпаж установки "Панцир С1" міг би проводити бойову роботу в районі міста Грозного та його аеропортів. Ну, якісь "наряди" може і є. Але, "еСВеО" проводиться за 1000 км від Грозного. А тому, або — треба формально визнавати, що есвео трохи розширилася за останній період, або визнавати той факт, що екіпаж "Панцир С1" діяв на власний розсуд.

І, як у випадку зі Стрєлковим та екіпажем "Бук-М1", вони самі натиснули кнопку, а Путін — ніпрічьом.

Якби така фігня була в Бурятії, то жодних проблем.

Але, фігня трапилася у феодальному володінні ужасного Дон-Дона, який своїх здавати не буде, бо тоді, свої здадуть його ще швидше.

Це породжує дуже великі питання.

По-друге, вимога Алієва — покарати винних.

Винні — підлеглі Дон-Дона і, отже, він сам.

Дон-Дон — неприкасаємий. Покарати Дон-Дона не можна.

І, не покарати Дон-Дона не можна, бо Алієв цього вимагає.

Тобто, або треба зіпсувати відносини з ключовим васалом, який утримує супер-лояльну преторіанську гвардію. Або — зіпсувати відносини з другом Ердогана, який вже залив тобі трохи сала за шкуру у Сирії, і не проти залити ще трохи.

Іншими словами Путін зараз в клінчі, або він втрачає Кадирова, або він втрачає Ердогана. Прикол в тому, що Путін мабуть не знає, що в цьому виборі страшніше для його сім'ї?!

Джерело: пост Золотухіна у Facebook