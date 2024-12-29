Алієв розповів, як збили літак "Баку-Грозний": наїхав на Росію

Росія хоче уникнути відповідальності, зазначив Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Embraer 190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines був збитий у повітряному просторі Росії.

Про це повідомляють азербайджанські ЗМІ. За його словами, літак отримав пошкодження зовні, перебуваючи над територією РФ поблизу міста Грозний, столиці Чечні. Алієв також зазначив, що літак був приведений у некерований стан силами РЕБ ППО – в результаті сильно постраждала хвостова частина літака.

Президент додав, що російські офіційні структури спробували приховати факт знищення літака. Для цього в інформаційний простір було вкинуто версію, що на борту літака нібито був вибух газового балона.

"Це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам’яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі", — заявив президент Азербайджану.

Ільхам Алієв наголосив: остаточний висновок стане відомим після відкриття "чорних ящиків". Водночас, Азербайджан зажадав від Росії вибачень за трагедію, визнати свою провину і покарати винуватців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як після падіння виглядав зсередини літак, що впав у Казахстані.