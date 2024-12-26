Літак, який впав у Казахстані, збила ракета: ЗМІ вже назвали винних

На борту було 67 людей

Причиною авіатрощі літака Embraer 190AR, який впав у Казахстані, стала російська ракета класу "земля-повітря". Тоді загинуло 38 осіб.

Про це пише Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану. Зазначається, що пошкодженому літаку авіакомпанії Azerbaijan Airline нібито не дозволили приземлитися в російських аеропортах.

Співрозмовники видання пояснюють, що в той час, коли борт Embraer 190AR підлітав до аеропорту у Грозному, на нього тривала атака безпілотниками. Тому РФ випустила ракету протиповітряної оборони (ППО). Вона вибухнула поряд з літаком у повітрі і вразила пасажирів та екіпаж.

Як пише видання, пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, попри прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти через Каспійське море в бік Актау в Казахстані. Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Водночас у Росії продовжують наголошувати на казочці про те, що літак впав через сутичку зі зграєю птахів. А до аеропорту в Москві його нібито не пустили через туман, а не атаку безпілотників. Фото, на яких видно сліди від ракети та її уламків, у РФ ніяк не коментують.

Нагадаємо, 25 грудня літак, що летів із Баку до Грозного, рушив до Казахстану і розбився неподалік аеропорту міста Актау. На борту було 67 людей, 38 загинули.

Раніше "Телеграф" розповідав про дивності, головні версії та відомих пасажів борту авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані.