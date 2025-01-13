Росія допомагає Ірану створити "ядерку"? ЗМІ б'ють на сполох

Іран зараз знаходиться в одному кроці від створення повноцінної ядерної зброї

Іран почав відправку секретних дипломатичних місій до Росії, щоб отримати від Кремля допомогу із розвитком ядерної програми та протиповітряної оборони. Обидва пункти критично важливі для Тегерана, особливо ядерна зброя – причому це робиться попри заплановані переговори щодо відновлення "ядерної угоди".

Про це пише видання The Sunday Times із посиланням на власні джерела у західній розвідці. Так, у таємних зустрічах з представниками РФ бере участь особа, максимально наближена до реального лідера Ірану Алі Хаменеї, старший радник аятолли Алі Ларіджані.

Західна розвідка вважає, що Москва, яка залежна від постачань іранських ракет та дронів, може перейти "червоні лінії" та надати Ірану або ядерну зброю, або допомогти режиму аятолл створити власну "ядерку". Навіть короткі візити іранських делегацій до Росії могли дозволити іранським вченим відвідати ядерні об'єкти російського режиму. Загалом Іран зараз знаходиться в одному кроці від створення повноцінної ядерної зброї.

"Ви можете відправити пару іранських вчених до Арзамасу, Пензи — до будь-якого з російських ядерних об’єктів — і вони можуть багато чому навчитися за 24 години. Довгі робочі вихідні дали б іранцям багато ідей", – сказав виданню колишній директор НАТО з нерозповсюдження ядерної зброї Вільям Альберк.

Проте виробництво ядерної зброї та адаптація її до балістичної ракети – довгий процес, який може зайняти до року. Іран міг би швидко навчитися створювати менші за розміром ядерні бомби до мегатонни, або взагалі ядерні боєприпаси для артилерії великого калібру.

При цьому 13 січня делегація Ірану планує у Женеві зустрітися з представниками британського, німецького та французького урядів. Мета зустрічі – відновити "ядерну угоду" без участі США та домогтися зняття хоча б європейських санкцій до моменту, коли відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили, що чинний президент США Джозеф Байден, схоже, "увійшов у смак" перед завершенням своєї каденції. Так, він розглядав варіанти знищення ядерних об'єктів Ірану у випадку, якщо Тегеран створить ядерну зброю до інавгурації Трампа 20 січня.

Тим часом ЦАХАЛ посилює увагу до іранської ядерної програми. Міжнародні спецслужби вважають, що Іран продовжує технічні роботи, попри заяви про мирні наміри й навіть може "розробити бомбу". Тому армія Ізраїлю вважає, що після ослаблення іранських угруповань з'явилася можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.