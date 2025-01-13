Россия помогает Ирану создать "ядерку"? СМИ бьют тревогу

Иран сейчас находится в одном шаге от создания полноценного ядерного оружия

Иран начал отправку секретных дипломатических миссий в Россию, чтобы получить от Кремля помощь с развитием ядерной программы и противовоздушной обороны. Оба пункта критически важны для Тегерана, особенно ядерное оружие – причем это делается, несмотря на запланированные переговоры по возобновлению "ядерного соглашения".

Об этом пишет издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники в западной разведке. Так, в тайных встречах с представителями РФ принимает участие лицо, максимально приближенное к реальному лидеру Ирана Али Хаменеи, старший советник аятоллы Али Лариджани.

Западная разведка считает, что Москва, которая зависима от поставок иранских ракет и дронов, может перейти "красные линии" и предоставить Ирану либо ядерное оружие, либо помочь режиму аятолл создать собственную "ядерку". Даже короткие визиты иранских делегаций в Россию могли позволить иранским ученым посетить ядерные объекты российского режима. В целом, Иран сейчас находится в одном шаге от создания полноценного ядерного оружия.

"Вы можете отправить пару иранских ученых в Арзамас, Пензу — к любому из российских ядерных объектов — и они могут многому научиться за 24 часа. Длинные рабочие выходные дали бы иранцам много идей", — сказал изданию бывший директор НАТО по нераспространение ядерного оружия Уильям Альберк.

Однако производство ядерного оружия и адаптация его к баллистической ракете – долгий процесс, который может занять до года. Иран мог бы быстро научиться создавать меньшие по размеру ядерные бомбы до мегатонны или вообще ядерные боеприпасы для артиллерии большого калибра.

При этом 13 января делегация Ирана планирует встретиться в Женеве с представителями британского, немецкого и французского правительств. Цель встречи – возобновить "ядерное соглашение" без участия США и добиться снятия хотя бы европейских санкций к моменту, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что действующий президент США Джозеф Байден, похоже, "вошел во вкус" перед завершением своей каденции. Да, он рассматривал варианты уничтожения ядерных объектов Ирана в случае, если Тегеран создаст ядерное оружие к инаугурации Трампа 20 января.

Тем временем ЦАХАЛ усиливает внимание к иранской ядерной программе. Международные спецслужбы считают, что Иран продолжает технические работы, невзирая на заявления о мирных намерениях и даже может "разработать бомбу". Поэтому армия Израиля считает, что после ослабления иранских группировок появилась возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.