Зник страх "ескалацій"? Байден розглядав варіанти ударів по ядерних об'єктах Ірану, пишуть ЗМІ

Цікаво, що саме за час президентства Байдена іранська ядерна програма значно просунулася

Чинний президент США Джозеф Байден, схоже, "увійшов у смак" перед завершенням своєї каденції. Так, він розглядав варіанти знищення ядерних об'єктів Ірану у випадку, якщо Тегеран створить ядерну зброю до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Про це повідомляє видання Axios. Обговорення, зазначає ЗМІ, відбулося ще кілька тижнів тому за участю відомого "деескалатора", радника з національної безпеки Джейка Саллівана – можливо, саме тому воно не призвело до конкретних рішень.

Власні джерела повідомили виданню, що під час зустрічі Байден та його команда обговорили можливі сценарії військової реакції США у випадку, якщо Іран почне збагачення урану до 90%. Проте жодних рішень не було ухвалено, тому питання залишилося на стадії планування. Деякі чиновники США зазначили, що на тлі зниження потужності протиповітряної оборони Ірану та ослаблення його регіональних "проксі" масований удар по іранських ядерних об'єктах став би успішним.

Цікаво, що саме за час президентства Байдена іранська ядерна програма значно просунулася. Де-факто Іран зараз перебуває на порозі створення ядерної зброї, оскільки вже може збагачувати уран до 60%, що близько до необхідної чистоти. А нещодавно розвідки США та Ізраїлю зафіксували підозрілі дослідження іранських вчених, які можуть бути ознакою спроби Тегерану прискорити розробку ядерної зброї.

Тим часом ЦАХАЛ посилює увагу до іранської ядерної програми. Міжнародні спецслужби вважають, що Іран продовжує технічні роботи, попри заяви про мирні наміри й навіть може "розробити бомбу". Тому армія Ізраїлю вважає, що після ослаблення іранських угруповань з'явилася можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.