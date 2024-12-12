Ізраїль може вдарити по ядерних об’єктах Ірану: ЗМІ пояснили чому

В Ізраїля є серйозні підстави вважати, що Іран все-таки створює ядерну зброю

Ізраїль фактично отримав повний контроль над повітряним простором Сирії. Сталось це після того, як майже всі протиповітряні системи були знищені в ході протистояння між режимом Асада та опозиційними військами.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала масштабного удару по військовій інфраструктурі країни, що відкрило нові стратегічні можливості. Тепер вона розглядає удари по ядерних об'єктах Ірану. Про це пише Timesofisrael.

За даними видання, знищено 107 компонентів протиповітряної оборони та 47 радарів. Серед них — 80% зенітно-ракетних комплексів малої і середньої дальності та 90% російських систем протиповітряної оборони. "Ці цифри включають 80% зенітно-ракетних комплексів малої і середньої дальності SA-22, також відомих як "Панцир-С1", і 90% російських зенітно-ракетних комплексів середньої дальності SA-17, також відомих як "Бук", — йдеться у повідомленні видання.

Операція передбачала кілька ключових цілей: запобігти потраплянню сучасної зброї до угруповань, які можуть становити загрозу Ізраїлю, та посилити контроль над регіоном. Під час бойових дій було знищено 27 винищувачів, 24 гелікоптери та 15 військово-морських суден.

Головне досягнення — тепер ізраїльські повітряні сили можуть вільно пересуватися над Дамаском, надсилати розвідувальні дрони та завдавати точкових ударів по стратегічних об'єктах.

Паралельно ЦАХАЛ посилює увагу до іранської ядерної програми. Міжнародні спецслужби вважають, що Іран продовжує технічні роботи, незважаючи на заяви про мирні наміри ы навіть може "розробити бомбу". Тому армія Ізраїлю вважає, що після ослаблення іранських угруповань з'явилася можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Військові також підірвали майже всі прикордонні переходи між Сирією та Ліваном, залишивши лише один для пішохідного руху. Мета — унеможливити переміщення зброї до угруповань, які можуть загрожувати регіональній безпеці.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що Путін домовляється з повстанцями, щоб зберегти свої військові бази в Сирії. Та наразі у цих переговорах немає результатів.