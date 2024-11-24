В Ірані вважають, що Раду керуючих МАГАТЕ нібито використовували з неправедною політичною метою

В Ірані заявили про запуск нових центрифуг для збагачення урану. Такий крок там пояснили "відповіддю" на "антиїранські" резолюції Ради керуючих МАГАТЕ.

Про це повідомив голова меджлісу (парламенту) Ірану Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, Раду керуючих МАГАТЕ нібито використали з неправедною політичною метою.

"Відповідь Ірану ґрунтується на принципі взаємності, оскільки Раду керуючих МАГАТЕ використовували з неправедною політичною метою", — сказав він.

Також Галібаф назвав підхід Великобританії, Німеччини, США та Франції "нереалістичним, політизованим та деструктивним".

Нагадаємо, що Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка засуджує Іран за нездатність повною мірою співпрацювати з агентством з ядерної проблеми. Дев’ятнадцять членів Ради директорів МАГАТЕ проголосували за резолюцію, тоді як Росія, Китай та Буркіна-Фасо виступили проти, 12 утрималися та один не голосував. Резолюція була висунута Францією, Німеччиною та Великою Британією за підтримки США.

Довідково: Угода щодо іранської ядерної програми — політична угода між Іраном та групою держав, відомих як 5+1, щодо ядерної програми Ірану. Група складається із США, Росії, КНР, Великобританії, Франції — п’ятьох постійних членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), а також Німеччини.

У 2018 році США вийшли з ядерної угоди (Спільного всеосяжного плану дій, СВПР) з Іраном, і з того часу неодноразово розширювали санкції проти країни. У відповідь Іран поступово скорочує свої зобов’язання за угодою, укладеною у 2015 році.

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