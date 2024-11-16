Команда Трампа придумала, як зупинити Іран без застосування зброї

Вже розроблено спеціальний план

Команда новообраного президента США Дональда Трампа розробила плану "максимального тиску" на Іран, аби розорити його.

Про це повідомляє Financial Times. За словами джерела видання, нова адміністрація Трампа ставить на меті доведення Ірану до банкрутства.

Це унеможливить або уповільнить темпи розробки власної ядерної зброї Тегераном. До того ж зовнішньополітична команда Трампа намагатиметься посилити санкції проти Ірану. Вони поширяться і на експорт нафти.

"Він сповнений рішучості відновити стратегію максимального тиску, щоб якнайшвидше розорити Іран", — сказав експерт з національної безпеки, знайомий з планами Трампа.

Про план "максимально тиску" Трампа

За словами видання, цей план — зміна зовнішньої політики США. Він виник ще у період загострення ситуації на Близькому Сході після того, як атака ХАМАС 7 жовтня 2023 року спровокувала хвилю регіональних бойових дій. Внаслідок чого майже заморожена війна Ізраїлю з Іраном розпочалась знову.

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп не одноразово наголошував, що зупинить війни у світі. Він говорив і про угоду з Іраном.

"Ми повинні укласти угоду, тому що наслідки неможливі. Ми повинні укласти угоду", — сказав він тоді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мін'юст США висунув офіційні звинувачення Ірану, який намагався влаштувати замах на Трампа.