Вони жалюгідні? Роулінг жорстко висміяла акторів з "Гаррі Поттера"

Авторка "Гаррі Поттера" знову

Джоан Роулінг, авторка серії книг про Гаррі Поттера, схоже, знову висловила своє невдоволення акторами, які зіграли головні ролі у фільмах за її творами.

19 березня письменниця відповіла на популярний допис у соцмережі X із запитанням: "Який актор/актриса миттєво псує вам фільм?" Роулінг написала: "Три здогади. Вибачте, але це було непереборно". Вона також додала три емодзі, що сміються до сліз.

Багато користувачів мережі сприйняли цей коментар як натяк на трьох головних акторів серії фільмів – Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта. Відомо, що стосунки між авторкою та акторами погіршилися після 2020 року, коли Роулінг висловила свою позицію щодо трансгендерних людей.

Three guesses.



Sorry, but that was irresistible.

🤣🤣🤣 https://t.co/hAMHw2b8EV — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 18, 2025

Тоді Роулінг прокоментувала статтю про "людей, які мають менструацію", написавши: "Я впевнена, що колись було слово для цих людей". Після цього вона заявила, що якщо "стать нереальна", то немає "одностатевого потягу", а "жива реальність жінок у всьому світі стирається".

У відповідь на ці коментарі Редкліфф написав відкритого листа, в якому висловив підтримку трансгендерним людям. Вотсон та Ґрінт також публічно виступили на підтримку транс-спільноти.

Напруга між Роулінг та акторами знову зросла у квітні 2024 року, коли авторка прокоментувала дослідження про вплив блокаторів статевого дозрівання. Відповідаючи на коментар фаната про можливі вибачення від Редкліффа та Вотсон, Роулінг написала: "Боюсь, небезпечно".

Редкліфф в інтерв'ю Atlantic зазначив, що коментар Роулінг "дуже засмучує" його. "Джо, очевидно, що Гаррі Поттер не відбувся б без неї, тому ніщо в моєму житті, ймовірно, не сталося б таким, як воно є, без цієї людини", — сказав актор, додавши: "Але це не означає, що ти зобов'язаний тим, у що справді віриш, комусь усе своє життя".

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