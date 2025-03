Вони жалюгідні? Роулінг жорстко висміяла акторів з "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг, авторка серії книг про Гаррі Поттера, схоже, знову висловила своє невдоволення акторами, які зіграли головні ролі у фільмах за її творами.

19 березня письменниця відповіла на популярний допис у соцмережі X із запитанням: "Який актор/актриса миттєво псує вам фільм?" Роулінг написала: "Три здогади. Вибачте, але це було непереборно". Вона також додала три емодзі, що сміються до сліз.

Багато користувачів мережі сприйняли цей коментар як натяк на трьох головних акторів серії фільмів – Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта. Відомо, що стосунки між авторкою та акторами погіршилися після 2020 року, коли Роулінг висловила свою позицію щодо трансгендерних людей.

Three guesses.



Sorry, but that was irresistible.

🤣🤣🤣 https://t.co/hAMHw2b8EV