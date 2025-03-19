Вони жалюгідні? Роулінг жорстко висміяла акторів з "Гаррі Поттера"
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Авторка "Гаррі Поттера" знову
Джоан Роулінг, авторка серії книг про Гаррі Поттера, схоже, знову висловила своє невдоволення акторами, які зіграли головні ролі у фільмах за її творами.
19 березня письменниця відповіла на популярний допис у соцмережі X із запитанням: "Який актор/актриса миттєво псує вам фільм?" Роулінг написала: "Три здогади. Вибачте, але це було непереборно". Вона також додала три емодзі, що сміються до сліз.
Багато користувачів мережі сприйняли цей коментар як натяк на трьох головних акторів серії фільмів – Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта. Відомо, що стосунки між авторкою та акторами погіршилися після 2020 року, коли Роулінг висловила свою позицію щодо трансгендерних людей.
Three guesses.— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 18, 2025
Sorry, but that was irresistible.
🤣🤣🤣 https://t.co/hAMHw2b8EV
Тоді Роулінг прокоментувала статтю про "людей, які мають менструацію", написавши: "Я впевнена, що колись було слово для цих людей". Після цього вона заявила, що якщо "стать нереальна", то немає "одностатевого потягу", а "жива реальність жінок у всьому світі стирається".
У відповідь на ці коментарі Редкліфф написав відкритого листа, в якому висловив підтримку трансгендерним людям. Вотсон та Ґрінт також публічно виступили на підтримку транс-спільноти.
Напруга між Роулінг та акторами знову зросла у квітні 2024 року, коли авторка прокоментувала дослідження про вплив блокаторів статевого дозрівання. Відповідаючи на коментар фаната про можливі вибачення від Редкліффа та Вотсон, Роулінг написала: "Боюсь, небезпечно".
Редкліфф в інтерв'ю Atlantic зазначив, що коментар Роулінг "дуже засмучує" його. "Джо, очевидно, що Гаррі Поттер не відбувся б без неї, тому ніщо в моєму житті, ймовірно, не сталося б таким, як воно є, без цієї людини", — сказав актор, додавши: "Але це не означає, що ти зобов'язаний тим, у що справді віриш, комусь усе своє життя".
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