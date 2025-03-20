До накачаних губ та пластики грудей: як в юності виглядала скандальна експрикордонниця Плантовська (фото)

Дівчина сильно схудла та трансформувала своє тіло

Іванна Плантовська — скандально відома експрикордонниця, яка прославилася на всю Україну своїм лакшері-відпочинком під час війни. Після скандалу дівчину звільнили із посади прес-офіцера Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Вона виїхала з України та продовжила своє розкішне життя за кордоном.

"Телеграф" розповість, де зараз Іванна Плантовська та як вона виглядала до всіх своїх трансформацій.

Іванна Плантовська — що про неї відомо

Іванна Плантовська працювала в Одесі на посаді прес-офіцера Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Після того, як фото дівчини з лакшері-відпочинку в Парижі на Новий рік під час війни викликали бурхливу реакцію у мережі, її звільнили з посади. Після цього Іванка покинула Україну і після тимчасового затишшя в соцмережах знову почала публікувати кадри з елітних курортів.

Багато користувачів пам’ятають Плантовську як ефектну брюнетку зі стрункою фігурою і зробленими пластичними хірургами грудьми. По ній відразу помітно, що дівчина активно користується послугами косметологів та "уколами краси". Однак так Іванна виглядала не завжди.

У мережі є фото та відео дівчини, коли вона була курсанткою Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Судячи з кадрів, Іванна активно брала участь у творчій самодіяльності та виступала на концертах.

І виглядала вона тоді зовсім інакше — без накачаних губ, із зайвою вагою та без зроблених грудей.

Проте вже під час роботи у Державній прикордонній службі України зовнішність Плантовської почала змінюватись. А сама дівчина паралельно почала розвивати свій блог в Instagram. Тепер вона виглядає дуже ефектно і навіть продає в соцмережі свій авторський марафон "з трансформації душі і тіла", обіцяючи клієнтам таке ж красиве тіло, як у неї.

Судячи з свіжих фото, Іванна Плантовська зараз живе у Варшаві, відвідує елітні ресторани і тусовки та активно займається у спортзалі, щоб тримати тіло у формі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає молода дружина козака Гаврилюка і що про неї відомо. Вони одружилися у 2016 році.