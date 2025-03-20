Як вийти зі стану стресу після війни. Психотерапевтка дала шість порад

Є ризик того, що українці вже ніколи не зможуть спати спокійно

Щоб вийти зі стану стресу, викликаного війною, втратою рідних і територій, відсутністю покарання винних, тотальною несправедливістю тощо українці мають використати спеціальну модель подолання стресу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла психотерапевтка Світлана Арефнія. Вона пояснила, як нам слід позбуватися негативних установок.

Більше про це читайте у публікації: "Війна, як Голодомор, травмувала українців на покоління вперед, але нація вистоїть, — психотерапевтка Світлана Арефнія".

Вона визнає: ризики того, що українці вже ніколи не зможуть спати спокійно, існують, але вони не повинні формувати наше ставлення до майбутнього.

— Щоб правильно себе налаштувати, можна скористатися ресурсоорієнтованою моделлю стресоподолання. Її створив засновник ізраїльського Центру стресоподолання, професор Мулі Лахад, — каже кандидат психологічних наук. — Називається ця система "basic Ph", де:

B — Belief & values — це віра та цінності. Так, ми більше не віримо сусідам, але тепер ми віримо в свої сили. Ми цінуємо близьких більше, аніж раніше, і це є великим ресурсом та опорою для нас, каже експертка.

A — Affect — це вираження емоцій та почуттів. Наш емоційний стан зараз хитається від ненависті та агресії до розчарування та виснаження. Спостерігайте за цим і намагайтеся виміщувати негативні переживання за допомогою спорту, медитації, танців чи мистецтва, продовжує психологиня.

S — Socialization — це соціальні зв’язки. Оточуйте себе людьми, які можуть вас зрозуміти і підтримати, з якими ви, як одна команда, зможете рухатись далі в будь-якій сфері, сподівається психотерапевтка.

I — Imagination — це уява і мрії. Нам потрібно налаштовуватись на те, що, попри все, ми адаптуємось, захистимось і обов’язково все подолаємо. Не припиняйте вірити, мріяти і максимально реалістично уявляти саме цей сценарій, додає експертка.

C — Cognition, thought — це когнітивні стратегії. Якщо ми спокійно і тверезо аналізуємо все, що відбувається навколо, у нас розвивається критичне мислення. З ним ми не віримо в усе, що нам пропонує пропаганда, не втрачаємо лімбічну систему і раціоналізацію, пояснює психологиня.

Ph — Physical — це фізична активність та тілесні ресурси. Піклуйтеся про свій фізичний стан, своє тіло та здоров'я. Стрес виробляється гормональною системою за участі кортизолу, адреналіну, норадреналіну та інших нейромедіаторів. Щоб позбутись їх, нам потрібні фізичні навантаження та дихальні вправи, підсумувала Світлана Арефнія.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", як реагувати на зміну в інтимних стосунках під час війни.

"Телеграф" звертає увагу читачів на те, що по будь-які поради щодо конкретних психологічних проблем потрібно індивідуально звертатися до фахівців.