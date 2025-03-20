У пенсіонерів можуть забрати до 50% виплати. Як не потрапити в цю категорію

Є три вагомі причини, через які пенсіонери можуть залишиться з половиною виплати

Пенсії в Україні можуть бути урізані з певних причин через судові рішення, постанови і вироки. Це стосується тих, хто не виплачує аліменти, або завдав збитків підприємству чи шкоди іншій особі.

Є три випадки, коли пенсія українців може бути зменшена до 50%. Про них розповів Пенсійний фонд.

Тож, у пенсіонера можуть забрати до 50% у таких випадках:

виплата аліментів на забезпечення сім'ї — дітей, колишнього чоловіка/дружини, батьків).

відшкодування шкоди, яку заподіяв пенсіонер фізичній особі, наприклад, травмував;

компенсація збитків підприємству, якщо пенсіонер працюючи в компанії, завдав матеріальної шкоди.

Водночас в інших випадках сума стягнень не буде більшою за 20%.

ПФУ наголошує, що пенсіонерам необхідно стежити за своєю пенсійною справою та вчасно повідомляти ПФУ про зміни у статусі. Крім того, їм також потрібно перевіряти судові рішення щодо можливих утримань, які можуть списуватися без попередження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів може оновити дані й отримати надбавку до пенсії в 9 тисяч гривень.