Путін виганяє українців з Росії. Про що йдеться в новому наказі президента РФ

Що означає наказ Путіна для українців у Росії? Огляд головних положень і термінів.

Президент Російської Федерації видав наказ, який встановлює нові правила щодо правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства на території РФ. Документ містить важливі положення, які стосуються громадян України, а також осіб, що перебувають на території тимчасово окупованих українських регіонів.

Що вказано в наказі?

Згідно з текстом наказу, громадяни України, які перебувають у Росії без законних підстав для проживання або перебування, зобов'язані до 10 вересня 2025 року або самостійно залишити територію РФ, або легалізувати свій статус відповідно до норм російського законодавства. Це, зокрема, регламентовано попереднім указом №1126 від 30 грудня 2024 року.

Щодо іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибули до тимчасово окупованих регіонів України (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області), указ передбачає проведення медичного огляду до 10 червня 2025 року. Цей огляд включає перевірку на вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, наявність інфекційних захворювань та ВІЛ-інфекції.

Чому це важливо для громадян України?

Цей указ має прямий вплив на тих громадян України, які через різні обставини опинилися на території Росії. Вимоги до їхньої легалізації або виїзду фактично створюють додатковий тиск на українців, які не мають документів або можливості повернутися на батьківщину.

Особливу увагу звертає пункт про іноземних громадян на тимчасово окупованих територіях. Такі заходи з боку російської влади можуть розглядатися як інструмент контролю за населенням цих регіонів та подальшої їхньої інтеграції до російського простору.

Ризики та виклики

Легалізація статусу. Не всі громадяни України в Росії мають змогу виконати вимоги через відсутність необхідних документів або складності бюрократичних процедур.

Не всі громадяни України в Росії мають змогу виконати вимоги через відсутність необхідних документів або складності бюрократичних процедур. Медичні перевірки. На тимчасово окупованих територіях такі заходи можуть використовуватися для дискримінації певних груп населення або створення додаткових перешкод для перебування.

На тимчасово окупованих територіях такі заходи можуть використовуватися для дискримінації певних груп населення або створення додаткових перешкод для перебування. Політичний тиск. Указ також є політичним сигналом, що свідчить про наміри Росії посилити контроль як над іноземцями, так і над тимчасово окупованими регіонами.

Указ президента РФ створює нові виклики для громадян України, які перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях. Ці заходи можна розглядати як спробу посилити адміністративний і політичний контроль. Водночас українцям, які потрапляють під дію цього документа, необхідно уважно стежити за розвитком ситуації та консультуватися з правозахисними організаціями для захисту своїх прав.

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