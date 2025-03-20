Названо нову дату переговорів Росії та США щодо України: де і коли вони пройдуть

Обидві команди вже нібито сформовані

Черговий раунд переговорів Сполучених Штатів Америки з російською стороною щодо деталей припинення вогню в Україні відбудеться вже наступного тижня – у понеділок, 24 березня. Майданчиком для переговорів стане столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

Таку заяву зробив помічник російського президента Володимира Путіна Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ. За його словами, російську делегацію очолять сенатор Георгій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Бесіда.

Також Ушаков наголосив, що американська команда нібито вже теж була сформована для переговорів.

"Ми сподіваємося, що консультації, які мають бути в понеділок, будуть продуктивними", — додав помічник Путіна.

Зазначимо, що раніше США анонсували переговори з Росією, але 23 березня і в місті Джидда Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, 18 березня. Головною темою обговорень стало завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, за результатами переговорів Трамп та Путін погодили припинення вогню з енергетики та інфраструктури. Однак того ж вечора російські війська запустили по Україні дрони. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розмови з президентом США Росія масштабно атакувала енергетику України.

У результаті Трамп був вкрай розчарований телефонною розмовою з Путіним. Президент США сподівався, що Путін погодиться на повноцінне припинення вогню, яке пропонували Україна та США, проте погодився лише на обмежене, ще й обставив його низкою умов. Це не дуже сподобалося Трампу, що більше він викрив Путіна на брехні.