Взяли електронне направлення на ВЛК, але не пішли на медогляд. Як покарають за таке

Згенерувати таке направлення може кожен військовозобов'язаний українець

У "Резерв+" можна подати запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Проте, якщо після отримання електронного направлення військовозобов'язаний не з’являється на медогляд у встановлений термін, це може призвести до серйозних наслідків.

Про це розповіли у Міністерстві оборони України. За інформацією міністерства, якщо чоловік отримав електронне направлення, він має з’явитися на ВЛК протягом 14 днів після призначеної дати.

"Якщо військовозобов’язаний сам бажає пройти ВЛК, але не з’явився, направлення в "Резерв+" залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати огляду. Після цього запит треба подати повторно — і в застосунок надійде направлення з тими ж або оновленими деталями", — йдеться у повідомленні.

Неявка в цей термін вважається порушенням правил військового обліку, за що передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до законодавства, на військовозобов'язаного можуть накласти штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

У Міністерстві оборони зауважили, що скористатися сервісом можуть усі військовозобов’язані — як ті, хто добровільно бажає пройти медогляд, так і ті, хто отримав паперову повістку на ВЛК. Для цього достатньо подати запит у "Резерв+".

Нагадуємо, що українці, які планують підписати контракт зі Збройними Силами України, зможуть самостійно обрати місце проходження медкомісії. Це стало доступним після оновлення застосунку "Резерв+".

Раніше медичний огляд був прив’язаний до місця обліку, що створювало значні незручності для тих, хто проживає в іншому регіоні. Відтепер контрактники матимуть можливість обрати одну з трьох опцій:

за місцем обліку — як і раніше;

за місцем проживання — для зручності тих, хто мешкає в іншому регіоні;

на базі майбутньої військової частини — для тих, хто вже визначився з місцем служби.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо комісія визнала придатним, попри проблеми зі здоров'ям. Як оскаржити висновок ВЛК, розповіли у Міністерстві юстиції України.