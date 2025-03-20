Нейтральність — це політична гра з Путіним? На чиєму боці стоїть Дональд Трамп

Члени команди Трампа підкреслюють його гарні стосунки з Путіним

Опитування громадської думки в США показують, що понад 60% американців підтримують Україну. Більшість демократів і республіканців у Конгресі та Сенаті також стоять на боці Києва. Однак політика президента Дональда Трампа щодо України викликає запитання.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Він пояснив, на чиєму боці США — України чи Росії.

Більше читайте у публікації: "Ситуація не така вже і погана: нардеп від "Слуги народу" про перемовини, "червоні лінії" і нобелівку для Трампа".

Політик вважає, що Трамп все ж таки продовжує залишатися на боці України.

— Він зацікавлений в тому, щоб Україна вижила і зберегла себе як держава. Водночас він веде своєрідну політичну гру з Путіним, яка передбачає, що Трамп намагається позиціонувати себе, як митець, якщо йдеться про укладення угод. Він вважає себе геніальним deal-maker (укладач угод, — Ред.), — пояснює нардеп.

На його думку, Трамп намагається представити ситуацію так, що він ні на боці України, ні на боці Росії, а є нейтральною особою, яка намагається досягти миру.

— Члени його команди підкреслюють, що у Трампа добрі стосунки з Путіним. Як на мене, це частина політичної гри. Насправді так не є. Але Трамп, мабуть, вважає: щоб досягти якоїсь угоди з Путіним, треба представити себе не як президента, який займає проукраїнську позицію, а який є рівновіддаленим від Росії і України, — додав Олександр Мережко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" істинні наміри Путіна по Україні.