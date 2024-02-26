У трендовому плащі і джинсах: Емма Вотсон у невимушеному образі "засвітилася" в Мілані (фото)

Зірці "Гаррі Поттера" вдалося поєднати домашній стиль та шик

Британська актриса Емма Вотсон рідко виходить у світ, але коли все ж таки знаменитості доводиться з’явитися на світському заході, її стиль завжди викликає захоплені відгуки. Як, наприклад, поява Вотсон у відвертому чорному костюмі в Лондоні, або на Тижні моди в Мілані у неділю, 25 лютого.

Цього дня папараці "зловили" 33-річну зірку, яка виходила із готелю. Емма була в хорошому настрої, мило посміхалася в об’єктиви камери та взагалі була дружньою до раптової уваги фотографів.

Актриса, яка здобула шалену популярність після зйомок у франшизі "Гаррі Поттера", у 2024 році на модній події віддала перевагу невимушеному образу. Еммі вдалося гармонійно стилізувати "домашній" аутфіт з елегантними елементами практично весняного гардероба.

Так, британка виглядала розкішно у трендовому цього сезону бежевому плащі та простих блакитних джинсах. Вона доповнила модний ансамбль фіолетовим джемпером, щоб додати яскравих фарб, і вдягла зручні темно-сині кросівки.

Фото: Getty Images

Сонячного дня Емма Вотсон одягала стильні сонцезахисні окуляри. Своє темне волосся знаменитість уклала вільними хвилями.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на Тижні моди в Мілані нещодавно 65-річна Шерон Стоун вразила стильною стрижкою, яка омолодила актрису. Зірка "Основного інстинкту" не сидить на пенсії та продовжує відвідувати світські заходи.