Шість книжок у голові: "мати" Гаррі Поттера Джоан Роулінг поділилась своїми планами

До своєї відомої серії книжок вона вже не повернеться

Відома британська письменниця Джоан Роулінг заявила, що планує написати ще шість книжок. Над однією з них вона вже працює.

Дві книги будуть присвячені історії детектива Корморана Страйка. Про це повідомляє видання The Time.

"У мене є та, яку я зараз пишу. Попереду ще дві про [детектива Корморана] Страйка, а потім ще три книги, до яких я дуже хочу дійти", — сказала Роулінг.

Що стосується відомої серії романів про Гаррі Поттера, то вона є завершеною і більше письменниця до неї не повернеться. Вона назвала це тяжкою втратою. У важкі періоди життя Роулінг заглиблювалась в роботу над цією історією і таким чином тікала від проблем у реальному житті. Проте письменниця водночас задоволена тим, що все закінчилось.

Раніше "Телеграф" писав, що Джоан Роулінг не знімалась у фільмі "Гаррі Поттер 20 років потому: Повернення в Гоґвортс". Актори та режисери ділились своїми спогадами про знімання серії кіно.

Саму ж письменницю не запросили через скандал, який відбувся у 2020 році. Проте деякі короткі сцени з Роулінг таки показали. Але всі вони були зняті до 2019 року.

Скандал пов’язаний з суперечливим висловлюванням Роулінг про трансгендерів та "людей, які менструюють". Після нього зірки "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф, Руперт Ґрінт та Емма Вотсон публічно розкритикували погляди письменниці та засудили їх.