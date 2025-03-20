Помер молодий футболіст, який отримав страшну травму під час матчу

Китаєць стажувався у мюнхенській "Баварії"

У середу, 19 березня, не стало юного китайського футболіста Го Цзясюаня. Нещодавно у РФ в один день померли два гравці.

Про смерть 18-річного центрбека молодіжного складу "Бейцзін Гоань" та юнацької збірної Китаю повідомила пресслужба мюнхенської "Баварії" на своєму офіційному сайті. Го був частиною проєкту FC Bayern World Squad у 2023 році.

"Баварія" сумує за Го Цзясюанем, колишнім гравцем World Squad, який помер у 18 років у себе на батьківщині в Китаї. Він помер від наслідків тяжкої травми голови після трагічного нещасного випадку під час тренувального матчу в Іспанії 6 лютого. Ми висловлюємо глибоке співчуття його сім’ї та друзям.

Цей центральний захисник був частиною проєкту FC Bayern World Squad у 2023 році, який дає талановитим гравцям з усього світу можливість проявити себе на професійному рівні. Цзясюань також виступав за молодіжну збірну Китаю”, – йдеться у повідомленні.

Го Цзясюань

На початку лютого під час товариського матчу в Іспанії проти "Алькобендаса" Го отримав удар коліном у голову, внаслідок якого у нього діагностували смерть мозку. Лікарі штучно підтримували роботу серця, кровообіг та дихальну діяльність футболіста.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії помер воротар аматорської команди Едсон Лопес. Кіпер відбив пенальті грудьми, після чого помер у лікарні. Крім того, у грудні 2024 року не стало українського футболіста, колишнього півзахисника "Вереса" Владислава Семенчука, який загинув у страшній ДТП.