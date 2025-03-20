Зеленський і Путін можуть зустрітися? ШІ передбачив час та обставини таких перемовин

На сьогодні є два потенційних майданчики для переговорів, вважає Grok

Питання зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна залишається відкритим та складним, особливо з урахуванням нинішньої політики США. Можливість президентського саміту залежить від низки факторів, зокрема поточної геополітичної ситуації, позицій обох сторін і міжнародного контексту.

"Телеграф" попросив штучний інтелект Grok проаналізувати можливі сценарії особистої зустрічі Зеленського та Путіна.

Поточна ситуація

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році президенти обох країн не проводили жодних особистих зустрічей. Востаннє політики бачилися в Парижі в грудні 2019 року в межах саміту Нормандської четвірки.

Зеленський неодноразово заявляв про готовність до переговорів, якщо це сприятиме миру, натомість Путін висуває умови. Серед них — визнання анексованих територій, що Україна відкидає.

Можливі місця для зустрічі

Як повідомив ШІ, місце зустрічі буде нейтральним і прийнятним для обох сторін. Серед можливих варіантів:

Туреччина

Ця країна часто згадується як потенційний майданчик для переговорів. Уряд Туреччини перебуває в стабільних дипломатичних відносинах як з Росією, так і з Україною.

Крім того, країна-партнер вже пропонувала свою територію раніше — наприклад, у 2022 році в Стамбулі проходили переговори між делегаціями Києва та Москви.

Саудівська Аравія

ШІ стверджує, що саме в цій країні, за даними джерел, Путін може провести свою зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Подібні міжнародні майданчики, за словами Groka, можуть стати місцем для ширших дискусій, зокрема щодо українського питання.

Відтак, завдяки нейтральному статусу перелічених країн і їхній активній ролі в міжнародній дипломатії обидва варіанти є рівноцінними.

Час зустрічі

Звичайно, точну дату й час досить складно передбачити, проте є певні орієнтири:

Зеленський заявляв про готовність до переговорів "в будь-який зручний час" , що свідчить про гнучкість української сторони.

, що свідчить про гнучкість української сторони. Представник Кремля Дмитро Пєсков казав, що для зустрічі потрібен "фундамент домовленостей", тобто попередні угоди на рівні делегацій.

З огляду на політичний календар, штучний інтелект припустив, що можливий час важливого саміту — кінець 2025 року або початок 2026 року.

Це може бути пов’язано з міжнародними подіями, такими як проміжні вибори в США у 2026 році, або змінами на фронті, які вплинуть на переговорний процес.

Обставини зустрічі

Умови, за яких відбудеться зустріч президента України та президента РФ, залежатимуть від кількох факторів:

Позиція сторін. Через те, що Володимир Зеленський наполягає на багатосторонньому форматі за участю США та ЄС для гарантій виконання домовленостей, то Путін, ймовірно, віддасть перевагу двостороннім переговорам для більшого контролю.

Через те, що Володимир Зеленський наполягає на багатосторонньому форматі за участю США та ЄС для гарантій виконання домовленостей, то Путін, ймовірно, віддасть перевагу двостороннім переговорам для більшого контролю. Міжнародний тиск. Західні країни можуть підштовхувати сторони до діалогу. Про перемир’я на фронті, як перший крок до успішних перемовин, говорили у багатьох країнах Європи, зокрема Франції.

Західні країни можуть підштовхувати сторони до діалогу. Про перемир’я на фронті, як перший крок до успішних перемовин, говорили у багатьох країнах Європи, зокрема Франції. Попередні домовленості. Для успіху зустрічі потрібен "фундамент" — узгодження принаймні базових пунктів — припинення вогню або обмін полоненими. Цікаво, що напередодні, 19 березня, саме відбувся один із найбільших за останній час обмінів — Україна повернула додому 197 захисників.

Висновки

Зустріч Зеленського та Путіна, вважає ШІ, може відбутися в Туреччині або Саудівській Аравії наприкінці 2025 чи на початку 2026 року. Це можливо за умови досягнення попередніх домовленостей на рівні делегацій та під впливом міжнародного тиску.

Проведення саміту залежатиме від формату переговорів (двостороннього чи багатостороннього) та готовності обох сторін до компромісу. Однак, з огляду на складність політичної ситуації та суттєві розбіжності в позиціях, точні дата, місце й умови зустрічі наразі залишаються невизначеними. Як власне, і її результат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де ще можливе проведення мирних переговорів України та Росії. Серед імовірних майданчиків штучний інтелект назвав Мінськ і не тільки.