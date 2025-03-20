Слова Трампа та Путіна про оточення ЗСУ у Курській області спростували в ЦРУ — Reuters

ЗСУ зіткнулися з сильним тиском, але не були оточені

Українські військові в Курській області останніми днями відступили, але не оточені російськими військами. Дані ЦРУ спростовують відповідні нещодавні заяви президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

Розвідувальні агентства США, включаючи ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня. Проте Трамп продовжує наполягати, що ЗСУ нібито оточені. Про це сказав американський чиновник та інша людина, знайома з цим питанням, пише Reuters.

"Українські війська зіткнулися із сильним тиском з боку російських військ, проте вони не оточені повністю", — кажуть офіційні особи.

Що казали Трамп та Путін

13 березня Путін зробив заяву, в якій "запропонував" військовим ЗСУ, що перебувають на території російського регіону, скласти зброю та здатися в полон.

"У разі відмови здатися в полон українські військові на Курщині будуть знищені. Найближчий час покаже, чи скористується Київ шансом врятувати своїх людей у Курській області", — заявив російський президент.

Експерти описали заяву Путіна, що українські війська в Курську відрізані й зрештою повинні будуть "здатися або померти" як дезінформацію, покликану показати, що Росія пропонує поступки, рятуючи життя українських солдатів, що дає Путіну важелі впливу на переговорах про припинення вогню.

14 березня Дональд Трамп сказав, що просив Путіна "помилувати життя тисяч українців", які, за його словами, були "повністю оточені" та вразливі. Трамп повторив заяву про "оточені" українські сили 17 і 18 березня.

При цьому президент України Володимир Зеленський спростував, що ЗСУ оточені й заявив, що Путін бреше про реальний стан справ на місцях.

До речі, український історик Андрій Плахонін на своїй сторінці у Facebook прокоментував ексклюзивний матеріал Reuters так:

"Чи мало, що каже розвідка. Важливо тільки-но Габбард з Венсом у сторіз подивилися. Це і йде Трампу на стіл".

Що відомо про операцію в Курській області

Сили оборони України розпочали операцію в Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області, проте внаслідок російських контратак частину території було втрачено.

З початку Курської операції (з 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. З них: безповоротні – понад 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.

Також уражено чи знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два вертольоти, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки та майже півтори тисячі дронів.

Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області та внаслідок авіаударів по місту Суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований.

У березні російські війська зуміли досягти успіхів у просуванні в Курській області. В Інституті вивчення війни вважають, що саме рішення Білого дому щодо припинення обміну розвідданими з Україною могло мати руйнівні наслідки для українських захисників.

Не пропустіть: "Телеграф" попросив військових експертів поділитися своєю думкою про можливий розвиток подій у Курській області. Подробиці читайте у матеріалі "Дуже важко, але командування має ухвалити рішення, — військові експерти про ситуацію на Курщині".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 19 березня Сили оборони майже покинули свій плацдарм у Курській області, водночас нашим підрозділам вдалося уникнути масштабного оточення російськими військами.