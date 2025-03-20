Мир означає його смерть. Відомий політик розкрив інтереси Путіна

Воєнний злочинець не зацікавлений навіть у перемир’ї

Заяви голови МЗС України Андрія Сибіги про закінчення війни вже 2025 року розходяться із намірами Володимира Путіна знищити нашу країну. Для цього воєнного злочинця мир означає його смерть.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Він пояснив, у чому полягають інтереси Путіна.

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— З точки зору міжнародного права, про завершення війни ми можемо говорити лише тоді, коли буде угода про мир — міжнародний договір про встановлення миру. А до цього ще дуже-дуже далеко, — каже відомий політик.

За його словами, до перспективи перемир'я також доволі далеко.

— Ми не бачимо ще навіть початку серйозних перемовин про перемир'я. Ми маємо бути реалістами. Путін — головна перешкода і на шляху до миру, і на шляху до перемир'я. Він абсолютно не зацікавлений, щоб було якесь перемир'я, — наголошує голова комітету.

На його думку, це суперечить інтересам Путіна як політика, як воєнного злочинця.

— Для нього мир означає політичну смерть, можливо, навіть фізичну. Його інтереси діаметрально протилежні інтересам України. У Путіна фіксація на знищенні України, а наш інтерес полягає в тому, щоб вижити і нормально, мирно розвиватись. І тому я не бачу реальної перспективи навіть для стабільного перемир'я, — підсумував Олександр Мережко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Путін висунув вимогу для миру в Україні.