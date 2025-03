Они жалкие? Роулинг жестко высмеяла актеров из "Гарри Поттера"

Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, похоже, снова выразила свое недовольство актерами, сыгравшими главные роли в фильмах по ее произведениям.

19 марта писательница ответила на популярное сообщение в соцсети X с вопросом: "Какой актер/актриса мгновенно портит вам фильм?" Роулинг написала: "Три догадки. Извините, но это было неотразимо". Она также добавила три смеющихся до слез эмодзы.

Многие пользователи сети восприняли этот комментарий как намек на трех главных актеров серии фильмов – Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта. Известно, что отношения между автором и актерами ухудшились после 2020 года, когда Роулинг высказала свою позицию по трансгендерным людям.

Three guesses.



Sorry, but that was irresistible.

🤣🤣🤣 https://t.co/hAMHw2b8EV