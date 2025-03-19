Они жалкие? Роулинг жестко высмеяла актеров из "Гарри Поттера"

Автор "Гарри Поттера" снова

Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, похоже, снова выразила свое недовольство актерами, сыгравшими главные роли в фильмах по ее произведениям.

19 марта писательница ответила на популярное сообщение в соцсети X с вопросом: "Какой актер/актриса мгновенно портит вам фильм?" Роулинг написала: "Три догадки. Извините, но это было неотразимо". Она также добавила три смеющихся до слез эмодзы.

Многие пользователи сети восприняли этот комментарий как намек на трех главных актеров серии фильмов – Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта. Известно, что отношения между автором и актерами ухудшились после 2020 года, когда Роулинг высказала свою позицию по трансгендерным людям.

Three guesses.



Sorry, but that was irresistible.

🤣🤣🤣 https://t.co/hAMHw2b8EV — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 18, 2025

Тогда Роулинг прокомментировала статью о "людях, имеющих менструацию", написав: "Я уверена, что когда-то было слово для этих людей". После этого она заявила, что если "пол нереален", то нет "однополого влечения", а "живая реальность женщин во всем мире стирается".

В ответ на эти комментарии Редклифф написал открытое письмо, в котором выразил поддержку трансгендерным людям. Уотсон и Гринт также публично выступили в поддержку транс-сообщества.

Напряжение между Роулинг и актерами снова возросло в апреле 2024 года, когда автор прокомментировала исследование о влиянии блокаторов полового созревания. Отвечая на комментарий фаната о возможных извинениях от Рэдклиффа и Уотсона, Роулинг написала: "Боюсь, опасно".

Редклифф в интервью Atlantic отметил, что комментарий Роулинг "очень расстраивает" его. "Джо, очевидно, что Гарри Поттер не состоялся бы без нее, поэтому ничто в моей жизни, вероятно, не произошло бы таким, как оно есть, без этого человека", — сказал актер, добавив: "Но это не значит, что ты обязан тем, во что действительно веришь, кому-то всю свою жизнь".

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