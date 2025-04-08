Путін оформив стосунки зі своїм давнім другом: тепер "Вісь зла" остаточно оформилася

Угода може охоплювати всі сфери співробітництва

Так звана вісь зла Іран-Росія-КНДР тепер можна сказати "офіційно оформлена". Держдума РФ ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Іраном. Це сталося через кілька місяців після того, як Путін схвалив схожий "союз" з КНДР.

Про це повідомляє Російська служба ВВС. Зміст документа наперед не розголошувався. Однак, як зазначають журналісти, про нього можна зробити висновки по заявах російських та іранських чиновників, які звучали раніше.

Що може бути у договорі

Глава МЗС Росії Сергій Лавров раніше наголосив на співпраці у сферах безпеки та оборони.

"Приділяється особлива увага зміцненню взаємодії в інтересах миру та безпеки на регіональному та глобальному рівнях, закріплено прагнення Москви та Тегерана до більш тісної кооперації в галузях безпеки, оборони, боротьби з тероризмом та екстремізмом, протидії багатьом іншим загальним викликам та загрозам", — говорив він.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков говорив, що угода охоплюватиме всі сфери співпраці: від військово-політичної до культурно-гуманітарної.

За заявами іранських чиновників, у договорі 47 статей, що охоплюють усі галузі двосторонньої співпраці.

При цьому глава МЗС Ісламської Республіки Аббас Аракчі уточнював, що мови про військовий союз не йде. Ця угода відрізняється, наприклад, від договору, який Росія підписала раніше з КНДР. За його словами, головне завдання угоди – "дати довгострокову перспективу" відносинам між країнами.

Крім того, за словами посла Ірану в Москві Казема Джалалі, договір не передбачає положення про взаємну оборону, на відміну від угод Росії з КНДР та Білоруссю.

BBС додає, що Росія та Іран при цьому включили до договору пункт, який забороняє сторонам підтримувати треті держави чи організації при нападі на учасників угоди, а також надавати свою територію для цього.

Як пише Middle East Eye, в Тегерані стверджують, що в рамках договору Іран не має наміру визнавати Крим та інші окуповані українські території.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп міг задумати зруйнувати союз Росії, Китаю, КНДР та Ірану.