Ситуація загострюється: Іран погрожує створити ядерну зброю, а США перекидають бомбардувальники
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Тегеран готовий до запусків ракет
Іран загрожує розробити свою ядерну зброю та завдати ударів по американських базах на Близькому Сході. Нові заяви пролунали на тлі зростання побоювань про можливу атаку з боку США та перекидання бомбардувальників на військову базу Дієго-Гарсія на архіпелазі Чагос в Індійському океані.
Про це заявив радник верховного лідера Ірану та перемовник з ядерних питань Алі Ларіджані в ефірі державного телебачення. Його слова наводить Iran International.
"Якщо ви припуститеся помилки в ядерному питанні, ви змусите Іран рухатися у бік отримання ядерної зброї, оскільки йому необхідно захищати себе. Іран не хоче йти цим шляхом, але якщо ви будете тиснути, то у нього не залишиться іншого вибору", — сказав він.
Як пише The Telegraph, іранській армії вже передали наказ про завдання удару по американсько-британській військовій базі Дієго-Гарсія, якщо погрози президента США Дональда Трампа "стануть більш серйозними". При цьому деякі чиновники розмірковують про те, щоб превентивно запустити ракети в море біля островів, щоб "надіслати чіткий сигнал". На тлі цього на острівну базу прибули кілька стратегічних бомбардувальників, включаючи літаки-невидимки B-2.
Водночас бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде відповів, що удару може бути завдано і в інше місце.
"В американців є щонайменше 10 баз у регіоні навколо Ірану з більш ніж 50 000 військовослужбовців — це означає, що вони сидять у скляному будинку. Той, хто сидить у скляному будинку, не повинен кидати каміння в інших", — сказав він.
Одне з джерел видання додало, що кожна військова база США знаходиться в межах досяжності іранських ракет і вони готові до запуску в будь-яку точку, звідки може виникнути загроза "чи Дієго-Гарсія, чи Бахрейн".
"Командирам було доручено забезпечити готовність усіх ракетних пускових установок та надійний захист ядерних об’єктів. Вони готуються до тотальної війни, все готове до атаки Трампа", — сказав він.
Як повідомлялося раніше, Трамп після повернення до Білого дому звернувся до Ірану з пропозицією укласти нову ядерну угоду і погрозив наслідками, якщо той відмовиться. Тегеран зрештою на угоду не пішов, назвавши вимоги Вашингтона "неприйнятними".
У березні стало відомо, що Трамп надіслав листа особисто верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, в якому містилися погрози вжити воєнних дій, якщо Тегеран не припинить збагачувати уран. Крім того, він дав йому 60 днів на відповідь з приводу укладання нової угоди. На даному етапі керівництво близькосхідної країни на переговори зі США йти не хоче.