Ситуація загострюється: Іран погрожує створити ядерну зброю, а США перекидають бомбардувальники

Тегеран готовий до запусків ракет

Іран загрожує розробити свою ядерну зброю та завдати ударів по американських базах на Близькому Сході. Нові заяви пролунали на тлі зростання побоювань про можливу атаку з боку США та перекидання бомбардувальників на військову базу Дієго-Гарсія на архіпелазі Чагос в Індійському океані.

Про це заявив радник верховного лідера Ірану та перемовник з ядерних питань Алі Ларіджані в ефірі державного телебачення. Його слова наводить Iran International.

"Якщо ви припуститеся помилки в ядерному питанні, ви змусите Іран рухатися у бік отримання ядерної зброї, оскільки йому необхідно захищати себе. Іран не хоче йти цим шляхом, але якщо ви будете тиснути, то у нього не залишиться іншого вибору", — сказав він.

Як пише The Telegraph, іранській армії вже передали наказ про завдання удару по американсько-британській військовій базі Дієго-Гарсія, якщо погрози президента США Дональда Трампа "стануть більш серйозними". При цьому деякі чиновники розмірковують про те, щоб превентивно запустити ракети в море біля островів, щоб "надіслати чіткий сигнал". На тлі цього на острівну базу прибули кілька стратегічних бомбардувальників, включаючи літаки-невидимки B-2.

Дієго-Гарсія на карті

Водночас бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде відповів, що удару може бути завдано і в інше місце.

"В американців є щонайменше 10 баз у регіоні навколо Ірану з більш ніж 50 000 військовослужбовців — це означає, що вони сидять у скляному будинку. Той, хто сидить у скляному будинку, не повинен кидати каміння в інших", — сказав він.

Одне з джерел видання додало, що кожна військова база США знаходиться в межах досяжності іранських ракет і вони готові до запуску в будь-яку точку, звідки може виникнути загроза "чи Дієго-Гарсія, чи Бахрейн".

"Командирам було доручено забезпечити готовність усіх ракетних пускових установок та надійний захист ядерних об’єктів. Вони готуються до тотальної війни, все готове до атаки Трампа", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Трамп після повернення до Білого дому звернувся до Ірану з пропозицією укласти нову ядерну угоду і погрозив наслідками, якщо той відмовиться. Тегеран зрештою на угоду не пішов, назвавши вимоги Вашингтона "неприйнятними".

У березні стало відомо, що Трамп надіслав листа особисто верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, в якому містилися погрози вжити воєнних дій, якщо Тегеран не припинить збагачувати уран. Крім того, він дав йому 60 днів на відповідь з приводу укладання нової угоди. На даному етапі керівництво близькосхідної країни на переговори зі США йти не хоче.