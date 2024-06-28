Не соромилися виставляти кохання напоказ: якими були в молодості Джо Байден із дружиною Джилл (фото)

Подружжя ніколи не боялося романтичних проявів на публіці

Поки всі обговорюють підсумки дебатів між Джо Байденом та його скандальним конкурентом Дональдом Трампом, "Телеграф" вирішив згадати, який вигляд мав у молодості 81-річний нинішній президент США та його дружина, перша леді Америки — 73-річна Джилл Байден.

Відомо, що Джилл – друга дружина Джо Байдена. Перша дружина, Нелія Гантер, загинула разом із дочкою в автокатастрофі у 1972 році, залишивши коханого чоловіка з двома синами.

Через деякий час американський політик познайомився з Джилл на побаченні наосліп, організованому братом сенатора. Пара одружилася 1977 року. Цікаво, що Джо просив її руки та серця цілих чотири рази, але тільки з п’ятої спроби Джилл дала свою згоду.

Молодий сенатор Джо Байден із дружиною Нелією. Фото: Getty Images

Джилл стала мачухою для двох синів Джо від першого шлюбу. У президентського подружжя також є дочка Ешлі, яка народилася 1981 року. Зараз у них п’ятеро онуків: Наомі, Фіннеган, Мейзі, Наталі та Хантер.

Який вигляд мали в молодості Джо та Джилл Байден

Подружжя не соромилося, та й не соромиться публічних романтичних проявів. На архівних фото видно, як президент США ніжно обіймає свою кохану.

Джилл Байден у молодості. Фото: instagram.com/drbiden

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Меланія Трамп та який вона має вигляд. Ми з’ясували, чому перша леді США зникла з публіки та не підтримує чоловіка Дональда Трампа.