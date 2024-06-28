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Не соромилися виставляти кохання напоказ: якими були в молодості Джо Байден із дружиною Джилл (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Президент США Джо Байден та перша леді США Джилл Байден Новина оновлена 28 червня 2024, 16:24
Президент США Джо Байден та перша леді США Джилл Байден. Фото Getty Images

Подружжя ніколи не боялося романтичних проявів на публіці

Поки всі обговорюють підсумки дебатів між Джо Байденом та його скандальним конкурентом Дональдом Трампом, "Телеграф" вирішив згадати, який вигляд мав у молодості 81-річний нинішній президент США та його дружина, перша леді Америки — 73-річна Джилл Байден.

Відомо, що Джилл – друга дружина Джо Байдена. Перша дружина, Нелія Гантер, загинула разом із дочкою в автокатастрофі у 1972 році, залишивши коханого чоловіка з двома синами.

Через деякий час американський політик познайомився з Джилл на побаченні наосліп, організованому братом сенатора. Пара одружилася 1977 року. Цікаво, що Джо просив її руки та серця цілих чотири рази, але тільки з п’ятої спроби Джилл дала свою згоду.

джо байден у молодості дружина Нелія
Молодий сенатор Джо Байден із дружиною Нелією. Фото: Getty Images

Джилл стала мачухою для двох синів Джо від першого шлюбу. У президентського подружжя також є дочка Ешлі, яка народилася 1981 року. Зараз у них п’ятеро онуків: Наомі, Фіннеган, Мейзі, Наталі та Хантер.

Який вигляд мали в молодості Джо та Джилл Байден

Подружжя не соромилося, та й не соромиться публічних романтичних проявів. На архівних фото видно, як президент США ніжно обіймає свою кохану.

джо байден джилл байден
Фото: instagram.com/drbiden
джо байден джилл байден
Фото: instagram.com/drbiden
Джо Байден Джилл Байден і діти
Фото: instagram.com/flotus
Джо Байден в молодості Джилл Байден з дітьми
Фото: instagram.com/drbiden
Джо Байден в молодості Джилл Байден з дітьми
Фото: instagram.com/drbiden
джилл байден у молодості
Джилл Байден у молодості. Фото: instagram.com/drbiden

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Меланія Трамп та який вона має вигляд. Ми з’ясували, чому перша леді США зникла з публіки та не підтримує чоловіка Дональда Трампа.

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#Молодість #Джо Байден #Джилл Байден