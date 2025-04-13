"Заткнутися або змиритися": Трамп висловився про переговори США з Україною та Росією

Американський лідер анонсує, що незабаром усі зможуть переконатись, що все йде добре

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про переговори США з Росією та Україною. Він вважає, що зараз настає момент, "коли потрібно або змиритися, або заткнутися".

Про це повідомляє CNN. На думку американського президента, наразі все відбувається добре.

"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або змиритися, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Примітно, що коментар президент США дав наступного дня після того, як спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрівся і переговорив з президентом Росії Володимиром Путіним.

Віткофф після зустрічі з представником Кремля озвучив Трампу абсурдну пропозицію. Він закликав його підтримати "право власності" Росії на чотири українські області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп знову виступив із заявою про війну в Україні, наголосивши на необхідності дій з боку Росії для припинення бойових дій. У своїй публікації в мережі Truth він назвав війну жахливою та безглуздою, якої, за його словами, вдалося б уникнути, якби він був при владі.