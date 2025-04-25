Національна рада Австрії проголосувала за резолюцію "Захист і допомога українським дітям", - віцеспікерка Олена Кондратюк

Національна рада Австрії на своєму засіданні одноголосно проголосувала за резолюцію "Захист і допомога українським дітям", спрямовану на захист та відновлення прав викрадених Росією українських дітей.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"З проханням підготувати та ухвалити такий документ, як віцеспікерка українського парламенту — зверталася особисто до спікера Національної ради Вальтера Розенкранца під час робочої зустрічі у Відні. Також піднімала це питання на зустрічах з фракціями і депутатами новообраної нижньої палати австрійського парламенту", — зазначила вона.

Цією резолюцією Національна рада звертається до федерального уряду, зокрема федерального міністра з питань європейських та міжнародних справ Австрії, із закликом:

Продовжити зусилля на європейському, міжнародному та двосторонньому рівнях задля захисту та підтримки дітей відповідно до Конвенції ООН з прав дітей.

Вживати заходів на європейському, міжнародному та двосторонніх рівнях задля повернення депортованих дітей та притягнення до кримінальної відповідальності за ці злочини.

"Щиро вдячна спікеру Вальтеру Розенкранцу, керівництву, фракціям, авторам резолюції та депутатам Національної ради Австрії за підтримку та принципову позицію щодо повернення всіх викрадених Росією українських дітей", — наголосила віцеспікерка Олена Кондратюк.