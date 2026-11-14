Каструля буде, як нова. Засіб з косметички стане незамінним помічником

Працювати треба обережно, аби не зіпсувати посуд

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На кухні часто в пригоді стають досить неочікувані речі. З їхньою допомогою можна легко прибрати бруд, який навіть побутова хімія не бере. До прикладу, баф з манікюрної справи стане незамінним помічником.

Про це у Threads розповіла користувачка. Вона показала на відео як швидко та легко прибирає нагар з каструль бафом.

"А ви знали, що бафом для манікюру можна відмити не лише плитку, а й каструлі?" — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що для такого лайфхаку краще обирати мінімальну абразивність бафу, щоб він не подряпав посуд. Тобто чим м'якіша поверхня, тим краще. Окрім того, краще спробувати такий спосіб очистки на невеликій ділянці, аби не зіпсувати посуд.

У коментарях люди додавали, що наразі чимало речей може стати в пригоді під час прибирання. Хтось наголосив, що якщо додати соди, то можна в рази швидше вимити каструлю. Однак були й скептично налаштовані українці, які застерігали від псування посуду. Люди писали:

Багато речей, які не призначені для конкретної мети, дають чудовий результат.

Спробую.

Додайте ще соди, і на ізі взагалі.

Ушатаєте посуд. Для цього є спец губки.

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