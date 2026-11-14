"Путін бачить у Трампі легку здобич": Болтон пояснив, чому Кремль не поспішає припиняти війну

Глава РФ розраховує отримати від Трампа максимум

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Глава Кремля Володимир Путін розуміє, що має обмежений час для тиску на президента США Дональда Трампа та країни Європи, щоб досягти своїх геополітичних цілей. Водночас керівництво РФ не вважає, що цей час спливає вже зараз.

Про це колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки та експосол США в ООН Джон Болтон заявив в інтерв’ю "24 Каналу". За його словами, в Кремлі чомусь впевнені, що час грає на руку РФ.

Час грає на руку Путіну?

За словами Болтона, перед російським президентом стоїть непростий вибір, проте Путін не вважає два роки чимось, що здатне вплинути на його владу. У його свідомості ще є простір для маневру, і він досі вірить, що може продовжувати тиснути на Трампа.

Рішучість Європи під питанням

Болтон наголосив, що ключове питання полягає в тому, наскільки твердою буде позиція європейців. Вибори в низці країн, коаліційні уряди та проблеми, зокрема в Німеччині, можуть створювати в Путіна враження, що європейська рішучість близька до зриву. Тому, вважає експерт, йому поки не потрібно занадто швидко дотискати американського президента. Втім, за його словами, цей запас часу не безмежний. Путін намагатиметься отримати якомога більше саме за цей період.

"Легка здобич" і нафтогазові угоди

Колишній радник Трампа переконаний, що російський лідер сприймає чинного президента США як вигідного співрозмовника. Болтон зазначив, що Путін бачить у Трампі "легку здобич". За його словами, це людина, яка охоче говорить про іноземні інвестиції та може погодитися на нафтогазові угоди ще до припинення вогню й до домовленостей щодо України.

Володимир Путін та Дональд Трамп під час зустрічі в Анкориджі (Аляска)

Як приклад Болтон навів угоду США про закупівлю російського дизельного пального, яку уклали перед виборами. За його словами, нині вона, схоже, розвалюється.

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