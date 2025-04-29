"Это трагедия". Премьер Канады Карни сделал первое заявление после выборов

Трамп создал новую реальность отношений США и Канады

Новым премьер-министром Канады стал Марк Карни от Либеральной партии, уже сделавший первое заявление. Речь он провозглашал в Отаве, не минуя и отношения с США.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что Канада не забыла скандальные заявления президента Дональда Трампа о "51-м штате" и его тарифах.

"Нашим старым отношениям с Соединенными Штатами, основанные на неуклонном углублении интеграции, настал конец. Система открытой мировой торговли, основанная на Соединенных Штатах, система, на которую Канада возлагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не идеальна, помогала обеспечить процветание нашей страны в течение десятилетий, закончилась", — сказал Карни.

По его словам, значительное ухудшение отношений между Канадой и США — "это трагедия", но Трамп создал эту новую реальность. Он подчеркнул, что следующие несколько месяцев могут быть сложными для страны и будут нуждаться в жертвах, но Канада готова отстаивать свои интересы.

"Мы уже преодолели шок от американской измены. Но мы никогда не должны забывать уроки. Мы должны заботиться о себе, и, прежде всего, мы должны заботиться друг о друге", — добавил Карни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Конгресс внесено предложение об импичменте Трампа. Уже известно, сколько их уже было за всю историю.