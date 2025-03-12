Канада відповіла на нові тарифи Трампа: чим загрожують такі торгові війни

Мита на американську продукцію: як Канада б’є по економіці США у відповідь на рішення Трампа.

Канада оголосила про введення нових мит на американську продукцію загальною вартістю понад $20 мільярдів. Цей крок став відповіддю на 25% мита, які США запровадили на імпорт канадської сталі та алюмінію 12 березня.

Про це повідомляє Reuters. Під нові обмеження потрапили не лише метали, а й широкий перелік товарів зі США, включно з комп’ютерами, спортивним обладнанням та виробами з чавуну.

Напередодні, 11 березня, Дональд Трамп заявив, що планує підвищити мита на канадську продукцію до 50%, але згодом ці додаткові тарифи були скасовані.

Однак, за словами економіста Олександра Савченка, така митна політика Трампа може спровокувати не лише зростання інфляції, а й економічну рецесію у США.

"Трамп не враховує, що для деяких канадських товарів комплектуючі виготовляються саме в Америці. Якщо ці товари не продаватимуть у США, Канада відмовиться від купівлі американських деталей. Це вдарить по самим американцям", – наголошує Савченко.

На його думку, Трамп намагається переконати виборців, що введення мит допоможе поповнити бюджет за рахунок інших країн, але фактично витрати ляжуть на плечі самих американців.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ситуація на фінансових ринках США вже демонструє негативні наслідки економічної політики. Як повідомляє Bloomberg, фондовий індекс Nasdaq 100 впав майже на 4% – це найбільше падіння з 2022 року.

Загалом, з середини лютого вартість американських компаній знизилася на 8,5%. Експерти попереджають, що подальша ескалація торгових війн лише погіршить ситуацію.