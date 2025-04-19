Село спадщини української культури горить у Канаді: що про нього відомо (фото)
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Комплекс присвячений життю українців в Альберті до 1930 року
У п’ятницю, 18 квітня, на території Села спадщини української культури в Канаді (UCHV) сталася пожежа. За попередньою інформацією, виник спалах сухої трави, через що вогонь дістався комплексу.
Саме село знаходиться за 50 кілометрів від міста Едмонтон, що в провінції Альберта. "Телеграф" розповість, що про нього відомо.
Як мовиться на сайті комплексу, музей було засновано 1971 року, щоб розвинути історичну пам’ять про заселення східно-центральної частини провінції українцями. Туди було перевезено українські будинки з інших частин Альберти.
У 1975 році влада провінції придбала земельну ділянку і продовжила займатися її облаштуванням, намагаючись розкрити тему проживання українських поселенців до 1930 року.
"У музеї є багатоцільовий центр для відвідувачів із виставковими галерейними просторами, щоб забезпечити глибше розуміння раннього українського поселення у східній частині центральної Альберти", — сказано на сайті. Там же можна ознайомитись із картою поселення.
Як повідомляв "Телеграф", у поїзді "Укрзалізниці" Суми-Київ 18 квітня сталася пожежа. Загинув залізничник.