Село спадщини української культури горить у Канаді: що про нього відомо (фото)

Комплекс присвячений життю українців в Альберті до 1930 року

У п’ятницю, 18 квітня, на території Села спадщини української культури в Канаді (UCHV) сталася пожежа. За попередньою інформацією, виник спалах сухої трави, через що вогонь дістався комплексу.

Саме село знаходиться за 50 кілометрів від міста Едмонтон, що в провінції Альберта. "Телеграф" розповість, що про нього відомо.

Як мовиться на сайті комплексу, музей було засновано 1971 року, щоб розвинути історичну пам’ять про заселення східно-центральної частини провінції українцями. Туди було перевезено українські будинки з інших частин Альберти.

У 1975 році влада провінції придбала земельну ділянку і продовжила займатися її облаштуванням, намагаючись розкрити тему проживання українських поселенців до 1930 року.

"У музеї є багатоцільовий центр для відвідувачів із виставковими галерейними просторами, щоб забезпечити глибше розуміння раннього українського поселення у східній частині центральної Альберти", — сказано на сайті. Там же можна ознайомитись із картою поселення.

Карта комплексу (у вищій роздільній здатності доступна за посиланням вище)

Як повідомляв "Телеграф", у поїзді "Укрзалізниці" Суми-Київ 18 квітня сталася пожежа. Загинув залізничник.