У США запропонували лікувати Путіна від брехні великими дозами "ліків"

Путін бреше, і потрібні потужні заходи, вважають у США

Американські сенатори розробили законопроєкт із жорсткими санкціями проти Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Проєкт підтримали майже 80 сенаторів від обох партій, що гарантує його схвалення.

Про це пише Bloomberg. Видання пояснює позицію американських законодавців щодо ситуації з переговорами про припинення вогню в Україні.

"Президент Путін не має наміру бути мирним", – заявив голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер. "Він не має наміру говорити правду. Все, на що він погодиться, буде брехнею, і йому потрібна потужна доза військової сили проти нього та потужна доза економічної реальності".

Надії на прогрес у мирних переговорах згасли після того, як Росія відправила на зустріч у Стамбулі делегацію низького рівня. Держсекретар Марко Рубіо вважає, що прорив можливий лише після особистої зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним.

Запропонований сенатором Ліндсі Гремом законопроєкт передбачає "руйнівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують російські енергоносії, якщо Кремль не розпочне серйозні переговори щодо завершення війни.

"Телеграф" уважно стежить за розвитком ситуації навколо можливих переговорів України та Росії. У матеріалі "Переговори України та Росії у Стамбулі: головне на цю годину (оновлюється)" можна прочитати про все, що відомо станом на зараз на тему переговорів.

Раніше "Телеграф" також писав, що держсекретар США скептично оцінив перспективи переговорів у Стамбулі. "Немає великих очікувань", каже Рубіо.