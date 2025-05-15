Досить, щоб перемогти Путіна: у Європі підрахували, скільки коштуватиме заміна військової допомоги США

Якщо США виведуть свій контингент із Європи, їй доведеться закуповувати військову техніку і самій утримувати персонал

Європа може вижити без військової підтримки Сполучених Штатів, але на заміну американських військ та обладнання знадобиться чверть століття та близько 1 трильйона доларів. Гіпотетичне виведення військ США з Європи зробить членів НАТО на континенті вразливими до російської загрози.

Про це свідчать результати дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (ІІSS). Найдорожче коштуватимуть сотні тактичних бойових літаків.

Витрати на заміну аналогічного обладнання та персоналу США становитимуть близько $1 трлн за 25 років, підрахували аналітики. У суму включено одноразові витрати на закупівлю у розмірі від $226 млрд до $344 млрд — залежно від якості обладнання, що закуповується, — і додаткові витрати, пов’язані з військовим обслуговуванням, персоналом і підтримкою.

Найдорожчою статтею у списку покупок стануть 400 тактичних бойових літаків, за якими підуть 20 есмінців та 24 ракети класу "земля-повітря" великої дальності.

У IISS також підрахували, що у разі великомасштабної військової операції із відбиття російського нападу витрати на заміну американського персоналу (за оцінками, 128 тисяч військовослужбовців) перевищать $12 млрд.

Оцінка не включає серйозних витрат, які складніше підрахувати. До них належать витрати на командування та управління, координацію, космос, розвідку та спостереження, а також вартість ядерної зброї.

Крім того, європейцям необхідно буде призначити верховного головнокомандувача союзних військ у Європі — командувача НАТО на континенті та інших керівників. Також їм доведеться активізувати зусилля щодо дипломатичної координації, оскільки США не братимуть участі у цьому процесі.

Нагадаємо, під час так званих "переговорів" між росіянами та американцями в Ер-Ріяді російська делегація висунула США вимогу вивести сили НАТО зі східного флангу Альянсу. Це означало б виведення військових із країн Балтії, а також із більшості країн колишнього Варшавського пакту – і ця новина закономірно викликала занепокоєння у європейських столицях.